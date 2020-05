Decreto rilancio, il presidente Sergio Mattarella ha firmato

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha firmato ed emanato il decreto legge rilancio , che quindi a breve verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale.Intanto sale a 266 articoli l'ultima versione del decreto Rilancio, bollinata e firmata dal presidente della Repubblica. E salgono anche i fondi destinati alle scuole paritarie che saranno in tutto 150 milioni, di cui 65 per il ristoro delle mancate rette per chi fa servizi di asilo nido o per l'infanzia e 70 milioni per le scuole primarie e secondarie per le mancate rette di studenti fino a 16 anni.