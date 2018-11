Ddl anticorruzione, maggioranza battuta: passa l'emendamento sul peculato. Ira M5S

Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha sospeso i lavori per 30 minuti.



L'emendamento approvato contro il parere del governo è di Catello Vitiello del Misto-Maie. è passato con 284 voti a favore e 239 contrari. Forza Italia esulta e urla «Onestà, Onestà». «È un successo contro il giustizialismo manettaro», ha detto la capogruppo Maria Stella Gelmini.



Al voto sull'emendamento presentato al ddl anticorruzione dall'ex M5S Catello Vitiello ora nel gruppo Misto-Maie che ha visto la maggioranza battuta, sono risultati assenti 9 deputati della Lega (Basini, Bitonci, Cecchetti, Centemero, Fugatti, Legnaioli, Segnana, Tonelli e Zanotelli) e 9 del M5S (Alaimo, Bologna, Dall'Osso, Ficara, Penna, Perconti, Termini, Varrica, Zolezzi).



«La maggioranza è stata battuta da un emendamento salva ladri che salverebbe (da una condanna più pesante) politici, di destra e sinistra, attualmente sotto indagine, sotto processo, ovvero anche condannati in primo grado per peculato». Così su Fb Andrea Colletti, deputato M5S. «Tutte le opposizioni ovviamente hanno votato compatte come, credo, molti esponenti della Lega (che si sono anche assentati al momento del voto)», rimarca il pentastellato.



«Voto in aula assolutamente sbagliato. La posizione della Lega la stabilisce il segretario. Il provvedimento arriverà alla fine come concordato dalla maggioranza». Così il segretario della Lega Matteo Salvini commentando il voto alla Camera sul ddl anticorruzione che ha visto la maggioranza battuta.

