22.02.2022: tutti pazzi per il palindromo, tra profezie e allineamento dei pianeti

Mancava solo la data palindroma, mancava: oggi, 22022022, e vedremo cosa succederà alle 22.22.

Dalla pandemia alla guerra

Come se non avessimo già abbastanza grattacapi: gli strascichi della pandemia (che sarà anche finita perché adesso il virus ha deciso di suicidarsi zompando addosso all’Highlander Elizabeth The Queen, ma chissà per quanto tempo ne pagheremo le conseguenze); una guerra alle porte che non sappiamo quanto rimarrà circoscritta all’Ucraina (circolano profezie secondo le quali la Russia invaderà l’intera Europa); le bollette-gioiello e il mutuo che presto ci toccherà accendere per andare a prendere un caffè a San Cataldo; alcune canzoni di Sanremo infestanti ogni ambito televisivo, radiofonico, privato, collettivo, metafisico, cosmico, universale. E poi, per non farci mancare niente, la data palindroma, appunto. Di cui non è chiara fino in fondo la vera natura: un varco dimensionale verso il famoso salto quantico che tutti i frequentatori di discipline New Age agognano o, al contrario, un portale verso un’ennesima iattura, come sostengono altri esoteristi - così, per non farci mancare nulla?

La data tra speranza e timore

Essendo la realtà una pedissequa esecuzione del primo assioma della famigerata Legge di Murphy - “Se qualcosa può andar male, lo farà” - c’è da ritenere che cascheremo tutti vestiti nel campo d’azione della seconda ipotesi: nessuno, d’altronde, è mai riuscito a confutare la suddetta Legge, graniticamente avvalorata dall’osservazione della suddetta realtà. E poi siamo nel punto più basso del ciclo planetario in corso: non lo diciamo noi bensì André Barbault, il più grande astrologo del Novecento scomparso novantottenne l’8 ottobre 2019 - giusto in tempo per non veder avverarsi la sua previsione di una nuova pandemia in arrivo (insomma, la prova provata del fatto che Murphy avesse pienamente ragione).

L'allineamento dei pianeti

Barbault, specializzato in astrologia mondiale, aveva infatti scritto già nel 2011 che il mega allineamento planetario verificatosi tra il 2020 e il 2021 avrebbe causato gravi scompensi a livello mondiale. Parlando espressamente di pandemia, appunto, e facendo opportuni raffronti con i periodi di esplosione della famosa “Spagnola” e dell’Aids, ad esempio, caratterizzati da movimenti stellari più o meno analoghi.

Lo stesso Barbault che, avendo teorizzato l’esistenza di un indice ciclico planetario significativo in qualche modo delle vicende collettive umane - da calcolare appunto in base ai moti reciproci dei pianeti nei vari segni zodiacali - aveva predetto che proprio in questo periodo ci saremmo trovati nel punto più basso di quest’indice. E che la difficile risalita lungo le alture scoscese dell’indice non inizierà prima del 2025-2030: quando i pianeti, appunto, si muoveranno a pietà nei nostri confronti, oltre che in maniera meno cacofonica, e finalmente l’era di pace e amore universale preconizzata dagli inguaribili ottimisti potrà cominciare.

Cosa dicono le stelle?

Per adesso, insomma, tocca ancora soffrire, tirare la carretta e andare avanti contando i minuti che ci separano dal 2025. E dare ragione al Paolo Fox dei meme che imperversavano su Whatsapp a inizio anno: quale sarà il segno che andrà per la maggiore in questo 2022? Risposta: il segno della croce.