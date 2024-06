Danimarca, la premier Mette Frederiksen aggredita a pugni in strada a Copenaghen: arrestato un uomo

La campagna elettorale per le europee si chiude con un grave episodio di violenza ai danni della premier danese Mette Frederiksen, presa a pugni questa sera per strada a Copenaghen. Ad aggredirla un uomo, la cui identità non è stata ancora resa nota, subito arrestato. L'attacco è l'ultimo di una serie di violenze politiche, la più grave quella del 15 maggio contro il premier slovacco Robert Fico, che ha lottato tra la vita e la morte dopo essere stato raggiunto da vari colpi di arma da fuoco. L'aggressione è avvenuta nella piazza del mercato Kultorvet al termine di una giornata nella quale la premier aveva anche sostenuto la candidata socialdemocratica all'Ue Christel Schaldemose.

La premier, 46 anni, è alla guida del partito socialdemocratico danese e alla testa di una coalizione di centrosinistra dal giugno del 2019. «Sono scioccata», sono state le sue prima parole mentre la polizia sta ancora indagando sulla matrice dell'attacco.

Le reazioni

Immediata la solidarietà della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola che ha definito «disgustoso» l'attacco. «Indignato» anche il presidente del consiglio Charles Michel.

Gli altri casi

L'aggressione alla premier danese è l'ultima in ordine di tempo avvenuta sul suolo europeo ai danni di un leader politico, in vista del cruciale appuntamento di sabato e domenica. Il 15 maggio era toccato al premier slovacco Robert Fico ferito gravemente da alcuni colpi di arma da fuoco, sottoposto a più interventi in ospedale e uscito da poco dalla terapia intensiva. In Germania, a distanza di pochi giorni, Mannheim è stato l'epicentro di un duplice attacco a politici di estrema destra: due giorni fa è stato aggredito il candidato comunale AfD mentre il venerdì precedente un afghano di 25 anni aveva ferito sei persone durante un raduno di un movimento anti-Islam di estrema destra. In quella occasione un poliziotto era morto per le ferite riportate nell'agguato.