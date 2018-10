Da Unisalento a Genova, Cingolani in pole come commissario del ponte Morandi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E per la nomina del supercommissario per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova spunta il nome di Roberto Cingolani, direttore del Istituto Italiano di Tecnologia e già direttore di Nanotech all'Università del Salento. Lo scienziato è in pole position per l'importante incarico che dovrebbe arrivare, nelle prossime ore, a un mese e mezzo dalla tragedia in cui morirono 43 persone."Nelle prossime ore, formalizzerò la nomina del commissario per la ricostruzione" del ponte Morandi a Genova". Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un post su Facebook. Ci potrebbe essere un colpo di scena, nella nomina del supercommissario per la ricostruzione del ponte Morandi. Cingolani, fisico di 56 anni, è uno dei nomi più apprezzati della scienza applicata alla tecnologia. A Lecce, negli anni in cui ha diretto il Nanotech, è stato un punto di riferimento per tutta la comunità universitaria.