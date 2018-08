Omaggio alle vittime di Genova, domani si ferma anche la Puglia. Rinviato il concerto per il Festival della Taranta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche la Puglia, come il resto d’Italia, domani si fermerà per rendere omaggio alle vittime del crollo di Genova. La giornata di lutto nazionale coinvolgerà tutti i pugliesi e sono numerose le manifestazioni sospese o rinviate. A Castrignano dei Greci è stata annullata la tappa di domani del festival itinerante de La Notte della Taranta. «Nella giornata di lutto nazionale - si legge in una nota degli organizzatori - gli artisti che avrebbero dovuto partecipare alla tappa (Accademia del Folk, Aria Corte, Luigi Cinque, Hypertext Òrchestra) e la Fondazione La Notte della Taranta si associano al dolore che ha colpito le famiglie coinvolte nel crollo e l’intera città di Genova».Il Comune di Lecce ha invitato invita tutti i cittadini ad osservare, domani alle ore 11.30, un minuto di silenzio. In una nota il Comune informa che «già dallo scorso lunedì sulla facciata di Palazzo Carafa sono state esposte a mezz’asta le bandiere nazionale, europea e comunale in segno di partecipazione al dolore e al lutto che ha colpito l’intero Paese». Domani si fermerà anche la voce di Tuto Schipa, che risuona a mezzogiorno in piazza Sant’Oronzo. L’amministrazione comunale, inoltre, ha chiesto agli organizzatori del concerto di Coez, previsto in piazza Libertini per domani sera, e agli organizzatori del concerto dell’associazione musicale Maestro Rocco Quarta di Monteroni, previsto sempre domani a Frigole, di coinvolgere il pubblico presente osservando un minuto di silenzio.