Sulcis, ponte crolla mentre passa un compattatore dei rifiuti: camion nel burrone, tragedia sfiorata FOTO

grosso camion aveva appena finito di svuotare i cestini dei rifiuti nell'area del parcheggio della spiaggia e stava tornando verso il centro abitato di Gonnesa, quando il ponte ha ceduto. La struttura, lunga 10 metri e alta circa sei, è l'unica strada di accesso al parcheggio del litorale di Funtanamare e passa sopra un canale cementato, dove, in questo momento, scorre un piccolo rivolo d'acqua. Tutta l'area è stata delimitata e sequestrata dalla magistratura. Sul posto sono intervenuti i tecnici comunali, la Protezione Civile, i vigili del fuoco e i carabinieri.



Unmentre transitava un compattatore dei rifiuti, questa mattina intorno alle 10.30: una tragedia sfiorata, con ledel mezzo, il conducente e il passeggero, che sono per fortuna rimaste illese. È successo nel Sulcis (Sardegna) nei pressi della spiaggia di Fontanamare, a Gonnesa. Il ponte è crollato proprioe il sovrappasso che collega la provinciale per Nebida si è spaccato in due.