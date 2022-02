Puglia, estate con le crociere Msc: da Brindisi, Taranto e Bari le partenze per il Mediterraneo. Ecco gli itinerari

Estate in crociera lungo le rotte del Mediterraneo. Msc ha presentato gli itinerari per la stagione estiva 2022 e la Puglia è in prima fila con 5 navi per un totale di145 scali totali. In Italia, invece, saranno 19 le navi della flotta Msc impegnate nelle crociere: ben 15 i porti di imbarco in 9 regioni differenti per un'offerta il cui calendario è stato reso noto in queste ore.

Brindisi e Taranto: le rotte nel Mediterraneo tra Grecia, Croazia e Francia

A Brindisi farà scalo la nave Armonia: i pugliesi potranno imbarcarsi per approdare al Pireo (per visitare Atene), a Mykonos, a Spalato (Croazia) e a Venezia prima di fare ritorno a Brindisi. A Taranto, invece, sarà impegnata, Msc Splendida con il seguente itinerario nel Mediterraneo occidentale: ci si potrà imbarcare alla volta degli scali di Civitavecchia, Genova (con visita possibile a Portofino), Marsiglia (visite in Provenza) e Siracusa (Sicilia).

Gli imbarchi dal porto di Bari verso Grecia e Croazia

Emirati Arabi, Nord Europa e Caraibi: l'offerta completa

La novità più importante riguarda la presenza di MSC Bellissima negli Emirati Arabi dal 3 aprile al 25 giugno che, visto il successo delle crociere durante l’ultima stagione invernale a bordo di MSC Virtuosa, è stata inserita per consentire di far fronte all’importante domanda da parte dei crocieristi italiani. Il protagonista indiscusso dell’estate sarà, come sempre, il Mar Mediterraneo, grazie alla presenza di 6 navi che offriranno itinerari sul versante occidentale del Mare Nostrum e altre 5 sul versante orientale. In questo contesto l’Italia sarà al centro della programmazione con 15 porti di imbarco: Genova, La Spezia, Olbia, Civitavecchia, Napoli, Siracusa, Palermo, Messina, Taranto, Brindisi, Bari, Ancona, Venezia/Marghera, Monfalcone, Trieste. Gli ospiti che desiderano vivere la magia del Nord Europa la prossima estate hanno l'imbarazzo della scelta grazie a 5 navi e più di 40 itinerari diversi - tra cui fiordi mozzafiato, città vivaci, capitali storiche e paesaggi da cartolina, con una variegata offerta di itinerari dalle 3 alle 21 notti, e una grande varietà di porti per l’imbarco.

Chi vuole godersi il mare dei Caraibi può invece scegliere tra 2 navi: l'ammiraglia della Compagnia, MSC Seashore salperà per tutta l’estate da Port Miami per crociere di 7 notti, mentre MSC Divina offrirà crociere di 3-4 e 7 notti da Port Canaveral (Orlando), ideale per chi volesse unire la crociera con un’esperienza nei parchi tematici della Florida. Entrambe le navi faranno sempre tappa a Ocean Cay MSC Marine Reserve alle Bahamas.

