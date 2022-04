Cristoforetti si trasforma in cuoca: così si prepara il pollo alla curcuma nello spazio. La ricetta

Samantha Cristoforetti in versione cuoca. L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), in missione nello spazio con un razzo SpaceX Falcon 9 lanciato dalla storica rampa 39A, quella utilizzata per le missioni Apollo dirette sulla Luna, attraverso il suo canale tik tok racconta la vita quotidiana a bordo della navicella spaziale. Compresa l'alimentazione. O come si fanno "pipì" o doccia nello spazio.

In un video sul canale social Cristoforetti prepara una tortillas con all'interno pollo alla curcuma e riso integrale e invita i follower a replicare la ricetta e a inviare le foto del piatto.

