Cristiano Ronaldo positivo al Covid: «È asintomatico». La Juve perde il 3% in Borsa

Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus. Ha lasciato la Nazionale dopo il risultato del test e quindi non affronterà la Svezia. Lo comunica la federazione calcio del Portogallo. L'attaccante della Juventus sta bene, è asintomatico ed è stato posto in isolamento.

Ieri sera il portoghese aveva partecipato a una cena assieme a tutti i compagni della Selecao. Su Instagram Ronaldo aveva postato una foto che lo ritraeva con i suoi compagni di nazionale seduti al tavolo del ristorante: «Uniti fuori e dentro al campo», aveva scritto CR7. Intanto il titolo della Juventus registra un tonfo del 3% in Borsa.

Cristiano Ronaldo positivo al Covid, il comunicato della Federazione portoghese

Con un comunicato, la Federazione portoghese ha scritto: «Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro del Portogallo dopo essere risultato positivo al COVID-19, quindi non affronterà la sfida contro la Svezia. Il nazionale portoghese sta bene, è asintomatico e attualmente in isolamento. A seguito del caso positivo, i restanti giocatori sono stati sottoposti martedì mattina a nuovi test, tutti con esito negativo, e sono a disposizione di Fernando Santos per gli allenamenti di questo pomeriggio, a Cidade do Futebol. La partita, valida per la fase di qualificazione alla Nations League, è in programma mercoledì, alle 19:45, ad Alvalade».

