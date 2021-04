Covid, i vaccinati sviluppano anticorpi e la ricerca punta sulla terza dose

Mentre Paesi come l’Italia si stanno ancora organizzando per somministrare la prima dose del vaccino c’è già chi pensa alla terza. Ci stanno pensando il governo britannico e almeno un paio di aziende produttrici. Già a settembre si potrebbe ipotizzare l’iniezione numero tre. Sono trenta milioni gli inglesi (57% degli adulti) che hanno ricevuto una prima dose in tre mesi. E altri tre milioni e mezzo di persone hanno avuto la seconda. I decessi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati