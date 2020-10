Covid, tamponi rapidi, ecco i prezzi: costeranno 18 euro dal medico di base, 12 nelle Asl. Il costo sarà a carico dello Stato

Tamponi rapidi, ecco il tariffario. Fare un tampone rapido per il Covid dal medico di famiglia costerà 18 euro se eseguito nello studio del professionista. Se invece verrà somministrato in una struttura delle asl dal medico saranno pagati 12 euro.

Covid Roma, test rapidi a 50 euro (anziché 22) in un laboratorio privato nella lista della Regione. Convenzione revocata

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Covid Roma, test rapidi a 50 euro (anziché 22) in un... ROMA Aeroporto Fiumicino, l'area drive-in per i tamponi anti Covid-19 TELEVISIONE Covid, test pungidito invece dei tamponi? Microbiologo alle Iene:...

L'accordo con i sindacati dei medici convocati oggi pomeriggio dalla Sisac (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) non è ancora stato firmato poichè alcuni punti sono in discussione ma la sigla dovrebbe arrivare in serata. Il testo, che confluisce nell'Accordo collettivo nazionale stralcio (il contratto di lavoro dei medici convenzionati), prevede l'obbligatorietà per tutti i medici di medicina generale di eseguire i test rapidi.

Il costo dei tamponi che potranno essere effettuati dai medici di famiglia sarà a carico dello Stato e non del paziente. È quanto apprende l'Ansa. A questo scopo sono stati stanziati 30 milioni di euro. Dopo l'avvio di ieri, intanto, la trattativa tra i medici di famiglia ed il Governo prosegue oggi ed è ancora in corso.

Ultimo aggiornamento: 28 Ottobre, 07:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA