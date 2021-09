Il Covid «si indebolirà e diventerà come un normale raffreddore»: la rivelazione della scienziata che ha creato il vaccino

«Il Covid si indebolirà e finirà per causare solo un comune raffreddore». La scienziata Sarah Gilbert, la dottoressa che ha lavorato al vaccino Oxford-AstraZeneca, ha assicurato come sia «improbabile che il Covid-19 muti in una variante più letale». Invece probabilmente «diventerà meno virulento man mano che circola nella popolazione», aggiungendo: «Non c'è motivo di pensare che avremo una versione più virulenta di Sars-CoV-2». Dame Sarah,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati