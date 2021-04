Puglia, nuovo calendario. Ma Emiliano scrive a Figliuolo: «Esauriti i vaccini Pfizer e Moderna. Subito nuove scorte».

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano scrive al Governo: «Abbiamo esaurito i vaccini Pfizer e Moderna e che la consegna prevista per domani pomeriggio deve essere anticipata per non fermare la poderosa macchina vaccinale messa in funzione».

La lettera

A darne notizia lo stesso presidente Emiliano in un post su facebook: «Da sabato ad oggi - scrive il presidente - abbiamo somministrato oltre 84mila dosi di vaccino, rispettando il target che ci ha assegnato il Commissario Figliuolo di 20mila dosi al giorno. Pochi minuti fa ho inviato al Commissario una lettera per comunicargli che abbiamo esaurito i vaccini Pfizer e Moderna e che la consegna prevista per domani pomeriggio deve essere anticipata per non fermare la poderosa macchina vaccinale messa in funzione».

I vaccini

I vaccini Pfizer e Moderna sonodestinati in via prioritaria ai cittadini over80 - in Puglia il 74,5% degli over 80 ha già ricevuto la prima dose, e a quelli con elevata fragilità.

«La scorsa settimana è stata vaccinata la quasi totalità dei 10mila pazienti della Rete oncologica pugliese in trattamento (per alcuni di loro dobbiamo attendere i tempi legati alla terapia), grazie ai centri specialistici che in alcuni casi hanno lavorato dalla mattina sino a mezzanotte. Abbiamo messo in sicurezza i bambini più fragili e con disabilità grave sino ai 16 anni, vaccinando oltre 15mila caregiver e familiari conviventi per creare una protezione intorno ai più piccoli che, per età, non possono ricevere direttamente la dose».

Il calendario delle vaccinazioni

Sarà aperta da domani, mercoledì 14 aprile, la vaccinazione con Astrazeneca dei cittadini pugliesi senza fragilità alla doppia annualità dei nati nel 1944 e 1945, quindi dei 77enni e 76enni anche di coloro che non si sono prenotati.



Si prosegue poi in questo ordine:

Giovedì 15 aprile: 75enni e 74enni;

Venerdì 16 aprile: 73enni e 72enni;

Sabato 17 aprile: 71enni e 70enni;

Domenica 18 aprile: 69enni.

Si va avanti sino ad esaurimento dei vaccini disponibili.

Resta sempre confermato l’appuntamento per chi ha effettuato l’adesione sul sistema “La Puglia ti vaccina”, che avrà un accesso prioritario nei giorni e nella fascia oraria programmati.

Nuove consegne

Intanto il commissario Francesco Paolo Figliuolo ha fissato gli obiettivi per le Regioni per la somministrazione dei vaccini stabilendo le quote massime di dosi che potranno essere inoculate in una settimana. Per la Puglia stabilito il tetto delle 20.777 inoculazioni al giorno. Una tabella di marcia che - questo è l’obiettivo - servirà a rimanere nella media di 300mila dosi quotidiane e superare i 2 milioni settimanali.



Le dosi divise per Regioni



Abruzzo 7.050 al giorno 49.350 a settimana

Basilicata 3.100 al giorno 21.700 a settimana

Calabria 9.644 al giorno 67.510 a settimana

Campania 29.500 al giorno 206.500 a settimana

Emilia-Romagna 22.000 al giorno 154.000 a settimana

Friuli-Venezia Giulia 6.140 al giorno 42.981 a settimana

Lazio 30.000 al giorno 210.000 a settimana

Liguria 7.815 al giorno 54.703 a settimana

Lombardia 51.000 al giorno 357.000 a settimana

Marche 9.500 al giorno 66.500 a settimana

Molise 2.000 al giorno 14.000 a settimana

P.A. Bolzano 3.000 al giorno 21.000 a settimana

P.A. Trento 3.100 al giorno 21.700 a settimana

Piemonte 24.000 al giorno 168.000 a settimana

Puglia 20.777 al giorno 145.440 a settimana

Sardegna 11.000 al giorno 77.000 a settimana

Sicilia 25.429 al giorno 178.002 a settimana

Toscana 20.000 al giorno 140.000 a settimana

Umbria 4.800 al giorno 33.600 a settimana

Valle d’Aosta 620 al giorno 4.342 a settimana

Veneto 25.243 al giorno 176.699 a settimana

Totale nazionale 315.718 al giorno 2.210.026 a settimana