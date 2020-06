Covid, Miley Cyrus chiede aiuto a Giuseppe Conte . Lui le risponde su Twitter: «Insieme ce la faremo». La pop star americana ha lanciato un appello social al nostro presidente del Consiglio perché aderisca, insieme ad altri leader europei, alla campagna internazionale "Global Goal: United for the Future", che ha l'obiettivo di contrastare il covid e l'impatto sulle comunità emarginate.

Ecco l'appello social di Miley Cyrus: «L'Italia e il mondo sono uniti in solidarietà con Black Lives Matter negli Usa. Dobbiamo restare uniti per contrastare il covid-19 e il suo sproporzionato impatto sulle comunità emarginate, soprattutto quelle di colore».

Pochi minuti fa, la risposta su Twitter di Giuseppe Conte: «L'Italia è stata in prima linea nella lotta contro il covid-19 ed è impegnata nell'Acceleratore ACT per garantire un accesso equo ed universale a vaccini e trattamenti. La cooperazione internazionale e la solidarietà sono fondamentali per avere successo. Insieme ce la faremo, Miley #GlobalGoalUnite».

