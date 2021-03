Covid, la Germania vuole estendere il lockdown fino ad aprile. Nel mondo morti oltre 2,7 milioni

Covid, nuova stretta in Germania. La cancelliera tedesca Angela Merkel intende prolungare il lockdown anche per il mese di aprile. È quanto emerge dalla bozza che presenterà domani al vertice sul coronavirus con i rappresentanti dei Lander, ottenuta dalla Bild. Il piano anti-covid fissava la fine delle misure per arginare il virus il 28 marzo.

Nelle ultime 24 ore, la Germania ha registrato 13.733 nuovi contagi e 99 morti secondo i dati dell'Istituto Koch. Sale intanto l'incidenza del contagio che, nell'arco di sette giorni, raggiunge 103,9 casi ogni 100mila abitanti, con una crescita di quattro punti rispetto a ieri. In Turingia, l'incidenza arriva a 210 casi per 100mila abitanti. Era dall'inizio di febbraio che l'incidenza non saliva oltre i 90 casi. Dall'inizio della pandemia, in Germania vi sono stati 2.659.516 casi di covid-19 e 74.664 morti.

I decessi provocati dal virus a livello globale hanno superato quota 2,7 milioni. È quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo l'università americana dall'inizio della pandemia il virus ha ucciso nel mondo almeno 2.709.821 persone. La soglia dei due milioni di vittime era stata superata il 15 gennaio scorso. Allo stesso tempo, il bilancio complessivo dei casi di contagio accertati è salito a 122.825.490. Finora sono guarite 69.528.574 persone. Gli Usa restano il paese con il maggior numero di morti (541.914), seguiti dal Brasile (292.752) e dal Messico (197.827).

