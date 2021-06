Covid Italia, bollettino oggi 1 giugno: 2.483 nuovi casi e 93 morti. Lombardia, Campania e Sicilia con più contagi

Covid Italia, il bollettino di oggi 1 giugno 2021. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.483 nuovi casi e 93 morti. Ieri in tutto il Paese erano contati 1.820 contagi e 82 vittime. In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.220.304 , i morti 126.221. I dimessi ed i guariti sono invece 3.868.332, con un incremento di 10.313 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 225.751, in calo di 7.923 nelle ultime 24 ore. A livello territoriale, più casi in Lombardia (461), Campania (375) e Sicilia (326). Sono 221.818 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 86.977. Il tasso di positività è dell'1,1%, in calo di un punto rispetto al 2,1% di ieri.

TERAPIE INTENSIVE - Sono 989 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, sotto quota mille con un calo di 44 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 41 (ieri erano stati 38). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.192, in calo di 290 unità rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 218.570 persone, in diminuzione di 7.589 nelle ultime 24 ore.

LAZIO - Oggi su oltre 11mila tamponi nel Lazio (+4.225) e quasi 15mila antigenici per un totale di oltre 26mila test, si registrano 195 nuovi casi positivi (-56), i decessi sono 10 (+6), i ricoverati sono 882 (-47). I guariti 2.036, le terapie intensive sono 145 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,7% i casi a Roma città sono a quota 134.

LOMBARDIA - Con 35.716 tamponi eseguiti è di 461 il numero di nuovi casi di Coronavirus registrati in Lombardia, una percentuale di poco al di sotto dell'1,3%. Sono 220 i ricoveri in terapia intensiva, 14 meno di ieri, e 1051 negli altri reparti (+22). Sono nove i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 33.620. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 123 contagi, di cui 53 in città, 120 a Varese, 55 a Monza, 42 a Monza, 33 a Cremona, 19 a Pavia, 18 a Mantova, 12 a Sondrio e Bergamo, 9 a Lecco, 5 a Lodi e 4 a Cremona.

TOSCANA - Sono 159 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 16.200 test di cui 7.357 tamponi molecolari e 8.853 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,98% (3,1% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri il numero di casi è leggermente superiore (erano 147) mentre il totale dei test effettuati è più che raddoppiato (erano 6.775) e di conseguenza il tasso dei nuovi positivi è in diminuzione (era 2,17%). «Un tasso dei nuovi positivi così basso non si vedeva da settembre 2020, l'incidenza media regionale è 45 casi ogni 100 mila abitanti, continuiamo così», ha detto il governatore Eugenio Giani. In Toscana attualmente sono stati somministrati 2.141.193 vaccini.

PUGLIA - Oggi in Puglia sono stati registrati 227 casi positivi su 7.546 test (incidenza 3%), e sei decessi. Si tratta di un nuovo incremento negli ultimi tre giorni: ieri i casi positivi sono stati 142 e due giorni fa 90. I 6 decessi sono distribuiti 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.501.189 test; 220.361 sono i pazienti guariti e 23.777 sono i casi attualmente positivi.

CAMPANIA - Forte calo dell'indice di positività in Campania. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 375 i casi positivi su 10.442 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza è, dunque, pari al 3,59% rispetto al 5,94% precedente. Si registrano 10 decessi. I guariti sono 1.056. Negli ospedali continuano a calare i posti occupati in terapia intensiva, 58, e i ricoveri in degenza: oggi sono 636.

VENETO - Sono 106 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale a 423.433. Il dato emerge dal bollettino quotidiano regionale, che registra 9 decessi, per un totale di 11.569 vittime dall0inizio della pandemia. Continuano a scendere fortemente gli attuali positivi, che sono 8.137 (-529). In calo deciso i dati clinici, con 577 ricoveri in area non critica (-26) e 76 (-2) nelle terapie intensive.

EMILIA-ROMAGNA - Sono 107 i nuovi contagi di coronavirus in Emilia-Romagna rilevati nelle ultime 24 ore sulla base di circa 21mila tamponi. Per un dato più basso di quello odierno bisogna ripercorrere gli ultimi mesi e arrivare al primo ottobre, quando i nuovi casi registrati furono 103. Si conferma il trend in discesa della circolazione del virus. Tornano a calare anche i ricoverati, 12 in meno da ieri, e le vittime di oggi sono tre: un 90enne nel Ferrarese, un 63enne nel Ravennate e un 69enne nel Riminese. Nel dettaglio, in terapia intensiva ci sono 95 pazienti (-5 rispetto a ieri), 523 negli altri reparti Covid (-7).

SARDEGNA - Ci sono 56.695 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 36 nuovi contagi e un decesso (in totale 1.465). In totale sono stati eseguiti 1.308.972 tamponi, con un incremento di 3.834 test rispetto al dato precedente. Il tasso di positività scende allo 0,9 per cento.

UMBRIA - Sono 17 i nuovi positivi al Covid accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, su 6.717 test analizzati. In base ai dati della Regione aggiornati al primo giugno, i guariti sono 46 e si registra una vittima. Continua a scendere il numero degli attualmente positivi: sono 1.493 (30 in meno di ieri). In calo anche i ricoveri, 68, due in meno e restano fermi a sei i posti occupati nelle terapie intensive. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati in particolare 4.173 test antigenici e 2.544 tamponi molecolari. Il tasso di positività complessivo è 0,25 per cento, 0,66 rispetto ai soli molecolari.

BASILICATA - Sono 25 i nuovi casi di contagio su un totale di 865 tamponi molecolari, e non si registrano decessi. I lucani guariti o negativizzati sono 157. Con questo aggiornamento, i casi attualmente positivi sono 3.542 (-134). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.223 somministrazioni. Finora sono 208.601 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (37,7 per cento) e 118.977 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (21,5 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 327.578.

MARCHE - Sono 34 i positivi al covid rilevati nelle Marche nell'ultima giornata pari al 3,3% delle 1.031 nuove diagnosi: 14 in provincia di Pesaro Urbino, 11 in provincia di Ancona, 5 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Macerata. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.335 tamponi: 1.031 nel percorso nuove diagnosi (di cui 319 nello screening con percorso Antigenico) e 1.304 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 3,3%).

SICILIA - Sono 326 i nuovi casi di Covid 19 registrati oggi in Sicilia su 15.857 tamponi processati. Nell'isola sono 12 i morti nelle ultime 24 ore e 758 pazienti dimessi o guariti. In totale sono 9.488 i positivi - 444 in meno rispetto a ieri - e di questi 451 sono ricoverati in regime ordinario, 56 in terapia intensiva e 8.981 sono in isolamento domiciliare.

CALABRIA - Si conferma l'allentamento della morsa del Covid in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono 74 i positivi accertati a fronte di 2.731 tamponi fatti e con un tasso di positività che crolla al 2,71%. Continua, invece, la conta delle vittime, 5 oggi, con il totale che sale ancora, a 1.172.

VALLE D'AOSTA - Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati otto nuovi casi positivi al Covid-19 in Valle d'Aosta a fronte di 138 persone sottoposte a tampone. Non ci sono stati decessi (il numero totale delle vittime è 472). I contagiati sono 212, 24 in meno di ieri. I guariti sono 32. I ricoverati ospedalieri sono sette, di cui uno in terapia intensiva.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.953 tamponi molecolari sono stati rilevati 16 nuovi contagi, per una percentuale di positività dello 0,40%. Sono inoltre 2.144 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3 casi, per una percentuale di positività dello 0,14%. Oggi si registra un decesso, mentre i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 5 e quelli in altri reparti scendono a 36.