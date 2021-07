Il bollettino Covid in Puglia: meno contagi, nessun decesso. Si svuotano i reparti ospedalieri

Continua la discesa del numero dei contagi di giornata (41 quelli registrati nel bollettino odierno) e degli attualmente positivi (2.110). Scende anche il numero dei pazienti Covid nei reparti ospedalieri (87). Soprattutto, nessun decesso. Questo il dato principale del bilancio diramato dal dipartimento Promozione salute della Regione Puglia.

Nel dettaglio, i nuovi contagi sono emersi a seguito di 6.174 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono distribuiti così sul territorio pugliese: 10 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Il bollettino dall'inizio della pandemia

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.733.022 test. 245.003 sono i pazienti guariti (+67 rispetto a ieri). Come detto, 2.110 sono i casi attualmente positivi (-26 sul giorno precedente). Il tasso di positività (casi in base ai tamponi) scende ancora e si pone a livelli bassissimi: 0,66%.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.763 così suddivisi: