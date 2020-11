Covid, i positivi tornano sopra quota mille. Quattordici i morti: cinque nella sola provincia di Taranto

Superano quota mille i nuovi casi covid registrati nella giornata di oggi nella Regione Puglia. Con la Provincia di Bari che registra ancora una volta il numero più alto di casi covid: 277 seguita dalla provincia di Taranto con 154. Sono invece quattordici i decessi.

I numeri sono quelli del bollettino ufficiale della Regione Puglia stilato sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Nella giornata di oggi sono stati effettuati 7.081 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.054 casi positivi: 277 in provincia di Bari, 91 in provincia di Brindisi, 112 nella provincia BAT, 312 in provincia di Foggia, 95 in provincia di Lecce, 154 in provincia di Taranto, 13 residenti fuori regione.

Sono stati registrati 14 decessi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto (qui il bollettino nella versione integrale ).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 601.611 test. 7.546 sono i pazienti guariti. 16.573 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 24.935, così suddivisi: 9.946 nella Provincia di Bari; 2.691 nella Provincia di Bat; 1.778 nella Provincia di Brindisi; 6.030 nella Provincia di Foggia; 1.792 nella Provincia di Lecce; 2.519 nella Provincia di Taranto; 179 attribuiti a residenti fuori regione.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 601.611 test.

Ultimo aggiornamento: 8 Novembre, 12:10

