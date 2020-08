Covid, Gianluigi Nuzzi pubblica le tac di polmoni sani e colpiti: «Fatela vedere a chi fa ancora il pirla»

Gianluigi Nuzzi interviene a gamba tesa sull'ormai annosa faida tra “allarmisti” e “negazionisti” del coronavirus. Il giornalista e conduttore televisivo, infatti, ha deciso di pubblicare una foto che mostra due diverse tac: una eseguita su polmoni di un paziente sano, un'altra su polmoni di un paziente colpito dal Covid-19.

La differenza tra le due tac è fin troppo evidente: nel caso del paziente infetto dal virus, infatti, in bianco sono fin troppo visibili le cicatrici lasciate dal Covid-19, che anche in caso di guarigione riducono l'ossigenazione. Lo scatto, diffuso per primo dal dottor Giuseppe Walter Antonucci, è stato poi ricondiviso sui social proprio da Gianluigi Nuzzi. Che su Facebook, senza troppi fronzoli, scrive: «Foto da mostrare a chi fa ancora il pirla». Severo, ma giusto. Anzi, sacrosanto.

A sinistra Tac di polmoni soggetto sano a destra tac di polmoni ed paziente Covid. In bianco le cicatrici lasciate dal... Pubblicato da Gianluigi Nuzzi su Domenica 23 agosto 2020

