Covid, come curarlo a casa? Ecco cosa fare quando compaiono tosse, febbre e nausea

Curare il Covid a casa, subito, per prevenire il ricovero in ospedale. È possibile. Lo dice lo studio del professor Giuseppe Remuzzi, il direttore scientifico dell'istituto di ricerca farmacologiche Mario Negri e Fredy Suter, per dodici anni primario di Malattie infettive all’ospedale di Bergamo. La sua ricerca è stata pubblicata su MedRxiv in versione pre-print (si fa con gli studi che non vengono sottoposti a “Revisione dei pari” o...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati