Covid, scoperta la causa che scatena l'infiammazione nei bimbi: studio del Bambino Gesù

È stato scoperto il meccanismo che scatena la Mis-C, la malattia infiammatoria sistemica causata nei bambini dal Sars-Cov-2, il virus del Covid-19. I ricercatori dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma sono riusciti a identificarne il profilo immunologico e il suo funzionamento grazie a uno studio svolto con il Karolinska Institutet di Stoccolma, pubblicato sulla rivista scientifica Cell. Sono stati notati alcuni auto-anticorpi che possono determinare il danno vascolare e cardiaco. Il traguardo raggiunto ha dato indicazioni su alcuni trattamenti e apre la strada a test specifici per la diagnosi precoce e per cure più mirate.

Maratona di trapianti al Bambin Gesù: operati sei bambini in sei giorni

La Mis-C, una nuova malattia individuata proprio a seguito della pandemia di Covid-19, inizialmente era stata confusa con un'altra infiammazione dei vasi sanguigni, la malattia di Kawasaki. All'inizio della pandemia da Sars-Cov-2 i bambini sembravano essere quasi immuni dalle conseguenze del nuovo coronavirus. Andando avanti, però, è diventato evidente come anche loro, seppur in modo meno grave, potessero ammalarsi di Covid-19. In alcuni casi i bambini possono persino sviluppare una grave forma di infiammazione sistemica - che può colpire diversi organi - denominata appunto Mis-C. I bimbi che ne sono affetti hanno vasculite, problemi cardiaci, intestinali e un aumento dello stato infiammatorio.

Covid, ​Emiliano: «Basta insulti, abbiamo aiutato il nord. Alle regioni del Sud avrebbero detto di tutto»



New from us: The immunology of MIS-C v.s Kawasaki disease and acute COVID-19. Online now in Cell: https://t.co/Exln6uv3Av pic.twitter.com/XGEvP4QwRG — Petter Brodin (@BrodinPetter) September 6, 2020

Covid, 101 bimbi coinvolti nella ricerca

Scuola, Crisanti: "Se ci sarà aumento contagi rivedere misure di sicurezza" Quasi 25mila contagi, suddivisi in tutta Italia, con picchi importanti nelle regioni del Nord come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, ma anche nelle regioni del Centro Sud, come Lazio e Campania, finora solo parzialmente coinvolte dalla pandemia ma che adesso, dopo le vacanze estive, vedono crescere i contagi.

Il comportamento degli auto-anticorpi

Ultimo aggiornamento: 8 Settembre, 17:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In questa ricerca sono stati coinvolti 101 bambini, di cui 13 con Covid che hanno sviluppato la forma multisistemica infiammatoria, 41 con Covid, 28 con patologia di Kawasaki insorta in epoca pre Covid e 19 sani. In entrambe le malattie (Kawasaki e Mis-C) è stata notata un'alterazione dei livelli delle citochine (i mediatori dell'infiammazione) che sono coinvolte nella risposta immunitaria. Ma sono state notate delle differenze: ad esempio l'interleuchina 17a è risultata particolarmente aumentata nei bambini con malattia di Kawasaki ma non in quelli con Covid e Mis-C. Rispetto ai bambini con Kawasaki, nei pazienti affetti da Covid che sviluppano Mis-C è stata individuata un'elevata presenza di auto-anticorpi, cioè di anticorpi diretti contro particolari porzioni di tessuto cardiaco o sostanze dell'organismo stesso, che agiscono contro due specifiche proteine (endoglina e Rpbj).Questi auto-anticorpi possono determinare il danno vascolare e cardiaco tipico della Mis-C. I bambini affetti da Covid, inoltre, presentano un particolare tipo di linfociti T (un sottotipo di globuli bianchi deputati alla difesa dell'organismo) con funzione immunitaria alterata rispetto ai bambini con malattia di Kawasaki. Questa alterazione è alla base dell'infiammazione e della produzione di autoanticorpi contro il cuore. «Questi risultati rappresentano un'importante scoperta anche per scegliere in maniera più accurata e basata su evidenze scientifiche i protocolli per la cura dell'infiammazione sistemica correlata all'infezione da Sars-CoV2 e malattia di Kawasaki», spiega Paolo Palma, responsabile di Immunologia Clinica e Vaccinologia del Bambino Gesù e dello studio.