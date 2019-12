Incidente Corso Francia, Pietro Genovese agli arresti domiciliari. Due testimoni in auto con lui

Pietro Genovese è stato arrestato: il figlio del regista si trova adesso ai domiciliari. La decisione è stata presa dal Gip del tribunale in seguito alle indagini per l'investimento e l'uccisione di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsi a Corso Francia. Il 20enne, figlio del regista Paolo Genovese, è attualmente indagato per omicidio stradale plurimo. A notificare la misura sono stati gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale. Dalle indagini emerge inoltre che in auto con lui c'erano due persone, ascoltate come supertestimoni dell'incidente. Al giovane era stato concesso un nulla osta temporaneo dal pm Roberto Felici per passare il Natale nella casa di famiglia in Umbria: a quanto si apprende, Genovese ora sconterà gli arresti domiciliari nella casa a Roma.

La notizia dei domiciliari per Genovese è arrivata mentre nel quartiere romano del Fleming si svolgeva una preghiera per Gaia e Camilla, nella parrocchia del Preziosissimo Sangue, con i genitori e gli amici delle due ragazze.

Gaia e Camilla sono state investite mentre attraversavano Corso Francia fuori dalle strisce pedonali e a semaforo verde per gli automobilisti. Genovese, che guidava un suv Renault Koleos, arrivava a 80 km orari e le ha travolte. Per loro non c'è stato nulla da fare. Il ragazzo si è fermato trecento metri dopo l'impatto ed è tornato indietro. «Non mi sono proprio accorto di loro, non le ho viste», ha detto sotto choc. Il cofano era accartocciato. Il giovane aveva bevuto - il suo tasso alcolemico era di 1,4 - ed aveva assunto cocaina e oppiacei.



Domani mattina intanto, alle 10.30 alla parrocchia del Preziosissimo Sangue, in via Flaminia Vecchia, si terranno i funerali delle due 16enni.