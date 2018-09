Corruzione nell'assegnazione delle case popolari a Roma. Sei persone sono finite agli arresti domiciliari a Roma nell'ambito di un'indagine della polizia di Stato e della polizia locale, denominata "Anaconda" sulla corruzione nell'assegnazione di alloggi popolari e locali commerciali dell'Ater. Tra le accuse: corruzione per atti contrari a doveri d'ufficio e accesso abusivo al sistema informatico.

IL METODO - Subito dopo servivano i documenti necessari per mettersi in regola anche sul piano ufficiale e legale: e così si doveva pagare altri 1.500 euro per avere nulla osta e documenti fino ad arrivare a 17mila euro per avere l'autorizzazione ad effettuare lavori in casa. E se gli "occupanti" non avevano soldi, i funzionari corrotti si facevano dare anche altre utilità come l'acquisto agevolato di un'auto, l'acquisto motori per le barche e il pagamento di lavori di ristrutturazione di abitazioni degli arrestati.

Tangenti da mille a 17mila euro per sapere l'indirizzo degli appartamenti da poter occupare abusivamente e ottenere poi i documenti per mettersi in regola. Era il tariffario del sistema di «ordinaria corruzione» nell'assegnazione delle case popolari e locali dell'Ater