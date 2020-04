Il futuro è in ritardo, la sputacchina è puntuale: xylella, ulivi ancora sotto assedio nei campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La pandemia da coronavirus costringe tutti in casa, e si spera che il clima possa creare una barriera all'avanzata del coronavirus, nei campi proprio il ritorno del bel tempo di primavera rimette in moto un'altra emergenza, quella della xylella . Le cicaline sputacchine (così chiamate per via dell'involucro schiumoso in cui vivono, aggrappate agli steli dell'erba e delle piante) sono tornate a circondare gli ulivi. Gli insetti, infatti, sono i vettori prediletti dal batterio che ha ridotto in un cimitero di alberi le distese verdeggianti del Salento.Una carrellata di foto, scattate nella campagna salentina nel giorno di Pasqua, per sottolineare come anche quella contro la xylella sia una battaglia lungi dall'essere vinta.