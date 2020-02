Coronavirus in Spagna, primo caso a Barcellona: è una donna italiana di 36 anni rientrata da Bergamo

Coronavirus in Spagna, prima caso a Barcellona: positiva una donna italiana di 36 anni. Le autorità catalane hanno confermato il primo caso di coronavirus a Barcellona, sottolineando che si tratta di una donna italiana di 36 anni residente in Spagna. Lo riportano i media spagnoli spiegando che la donna, appena rientrata da un viaggio in Italia tra Bergamo e Milano, ieri si era recata all'ospedale catalano con alcuni sintomi.

Leggi anche > Coronavirus: gli aggiornamenti in DIRETTA

Ultimo aggiornamento: 18:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA