Coronavirus, Salvini a spasso per Roma con la fidanzata: scoppia la polemica. Lui: «Andavo a fare la spesa»

Le foto del leader leghista Matteo Salvini a spasso per Roma con la fidanzata, Francesca Verdini, in tempo di coronavirus, non sono passate inosservate. «Oggi sulla stampa vediamo una foto di Matteo Salvini mano nella mano con la sua compagna ieri a spasso nel centro di Roma. Mentre trascorre le giornate a dire in qualsiasi salotto televisivo che bisogna chiudere tutto, poi se ne va in giro per la Capitale senza alcuna giustificazione valida, presumiamo, violando regole che diversamente valgono per tutti i cittadini». A polemizzare per il comportamento del leader del Carroccio è il vicecapogruppo Pd alla Camera dei Deputati Michele Bordo.

«È l'ennesimo segno di come il leader della Lega continui a prendere in giro gli italiani - continua Bordo -. La gente è stanca di passerelle televisive e bugie. Lo dimostrano il calo di credibilità di Salvini e il crollo della Lega nei sondaggi. In questo momento di grande difficoltà, di incertezza e di emergenza, i cittadini si aspettano invece dalla politica serietà, verità e risposte concrete tanto sul piano sanitario che su quello economico».



Parole a cui non è mancata la replica di Salvni. «Non è una passeggiata, Matteo Salvini esce a fare la spesa, velocemente, sotto casa, anche io penso di averne diritto, le polemiche le lascio alla sinistra», ribatte l'ex ministro dell'Interno in diretta Facebook, contestando le critiche per la foto con la fidanzata in centro a Roma. «Non andavo a passeggiare al Colosseo, come tutti esco per andare o in farmacia o per andare a fare la spesa».

