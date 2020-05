Fase 2: il valzer delle ordinanze, dei divieti e dei permessi. Cortocircuito tra governo e regioni: è "tutti contro tutti"

Regioni contro governo e viceversa, sindaci contro governatori e persino sindaci contro altri sindaci: insomma un tutti contro tutti, spesso in maniera persino trasversale. Al momento, le riaperture delle attività produttive e commerciali e la gestione della Fase 2 annunciata dal premier Giuseppe Conte hanno prodotto una giungla di ordinanze regionali che hanno trasformato l'Italia in una sorta di Stato federale all'americana.



Il ministro pugliese Francesco Boccia ha chiesto di ritirare le ordinanze in contrasto con l'ultimo decreto, minacciando di impugnarle ma il risultato non sembra essere stato raggiunto. Così, mentre in Puglia e Veneto si possono raggiungere le seconde case per fare manutenzione, in Calabria è possibile andare a mangiare in pizzeria o in ristorante purché lo si faccia in spazi all'aperto. Chi, invece, ha intenzione di entrare in Basilicata dovrà sottoporsi al tampone alla frontiera; per chi torna in Puglia, diversamente, niente tampone, sarà sufficiente un isolamento domiciliare per almeno 14 giorni. La pesca sportiva è autorizzata in Puglia e in Lombardia, ma non in Emilia Romagna o Abruzzo.



Una situazione che ha fatto sbottare il presidente di Anci nazionale, Antonio Decaro: «Noi - ha detto parlando a nome dei sindaci italiani - onestamente siamo anche un po' stanchi del federalismo regionale che si sta trasformando in protagonismo regionale: abbiamo un potere di ordinanza sulla salute, siamo i responsabili della Protezione civile dei nostri Comuni. Eppure abbiamo dimostrato straordinario senso di responsabilità e di rispetto delle istituzioni proponendo al presidente Conte di sterilizzare, con una norma, questo potere. L'abbiamo fatto - ha aggiunto - per evitare che ogni sindaco, e noi siamo 8mila, si mettesse a firmare ordinanze su una pandemia mondiale che va affrontata con un'unica cabina di regia e con il supporto di un comitato tecnico scientifico, delle autorità sanitarie nazionali».



Nella riunione con le Regioni, il ministro Boccia ha prospettato il principio meno contagi-più aperture e viceversa, confermando che i territori più virtuosi nel contenimento del virus a partire dal 18 maggio potranno fare scelte differenziate. Dipenderà dal monitoraggio del ministero della Salute sulle curve dell'infezione.

Il dicastero di Roberto Speranza sta elaborando i criteri di valutazione, tra questi il tasso di occupazione delle terapie intensive e le percentuali di positivi sui tamponi fatti. «Io capisco - ha detto ancora Decaro - che le Regioni non abbiano voluto cedere il loro potere, capisco il loro attaccamento al federalismo regionale. Però devo dire che non è giusto che i sindaci vengano costretti dalla sera alla mattina a organizzare i servizi e a fare i controlli per attività improvvisamente e contrariamente rispetto a quanto disposto dai decreti del presidente del Consiglio, riaperte e riattivate. Diverso ha proseguito - è riaprire i cimiteri, chiusi non per Dpcm ma su raccomandazione del ministero della Salute tramite una circolare, una cosa è dire da domani mattina si riaprono i bar, i ristoranti e, soprattutto, da domani possono servire ai tavoli, purché all'esterno». Chiaro il riferimento all'ordinanza calabrese. Insomma, sembra già superata la teoria che il virus ci avrebbe reso meno litigiosi. «Se volete una sfida da parte degli enti locali ha aggiunto Decaro - noi l'accettiamo. Possiamo iniziare emettendo ordinanze che disapplicano le ordinanze regionali. I provvedimenti di divieto decisi nei decreti del presidente del Consiglio dei ministri vengono assunti sulla base di un algoritmo che tiene sotto controllo sia i dati del contagio sia i posti di terapia intensiva. Le decisioni delle Regioni, invece, su quale valutazione si poggiano?».



Parole apprezzate dalla candidata del M5S, Antonella Laricchia, che, però, trova lo spunto per criticare Emiliano: «Finalmente - dice - la voce dei responsabili si leva autorevole su quella degli irresponsabili. Voglio ringraziare Decaro per questa uscita che spegne e umilia il senso di competizione che ha mosso numerosi presidenti di Regione, compreso Michele Emiliano, spingendoli ad anticipare di pochi giorni le aperture rispetto a quanto stabilito dal Dpcm». La pensano diversamente i sindaci leghisti: «Decaro si accorge troppo tardi del presunto protagonismo delle Regioni, tanto che non si è mai infastidito dagli show e dalle ordinanze del governatore De Luca che guarda caso è del suo stesso partito. Decaro parla a nome del Pd», attacca il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, vicepresidente Anci Emilia-Romagna. «Con i suoi attacchi alle Regioni, Decaro sfregia le autonomie locali. Anci dovrebbe rappresentare tutti i sindaci ed evitare generalizzazioni», aggiunge Dorino Favot, sindaco di Prata di Pordenone e presidente Anci Friuli Venezia Giulia.



Ultimo aggiornamento: 11:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA