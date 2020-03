Coronavirus, Cdm approva la stretta anti-furbetti: multe da 400 a 3.000 euro

Il Cdm ha approvato il nuovo decreto sulla stretta anti-furbetti che introduce multe più salate (da 400 a 3.000 euro) per chi aggira le misure di contenimento del Coronavirus. Il Dpcm, come anticipato dal Messaggero, si basa sugli articoli 77 e 87 della Costituzione, quelli che prevedono l'adozione di un provvedimento provvisorio in casi straordinari di necessità e di urgenza. Verrà presentato pre la conversione alle Camere, appositamente convocate entro cinque giorni.

Il dl prevede tutto quanto già scritto negli altri provvedimenti, ma imporrà le famose multe a chi viola le leggi. Tutti coloro che girano per la città e fuori territorio senza avere una giustificazione plausibile verranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra 400 e 3.000 euro.

«Abbiamo regolamentato anche in modo lineare i rapporti tra gli interventi del governo e le regioni, i presidenti delle regioni e province autonome possono adottare anche misure restrittive e se nel caso più severe ovviamente rimane la funzione di coordinamento del governo», ha il premier Giuseppe Conte al termine del Cdm, illustrando il decreto.



«Siamo pronti ad allentare le misure in ogni momento, speriamo prestissimo», ha aggiunto spiegando poi: «Si è creata discussione sul fatto che l'emergenza sarebbe stata prorogata fino al 31 luglio 2020: nulla di vero, assolutamente no. A fine gennaio abbiamo deliberato lo stato di emergenza nazionale, un attimo dopo che l'Oms ha decretato l'emergenza un'epidemia globale. L'emergenza è stata dichiarata fino al 31 luglio. Non significa che le misure restrittive saranno prorogate fino al 31 luglio».

