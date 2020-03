Coronavirus, Cina: crolla hotel usato per quarantena, 70 sotto le macerie, 38 in salvo

Crolla un hotel in Cina, a Quanzhou, città della provincia cinese sudorientale del Fujian. Secondo quanto riferito dalla municipalità, sono circa 70 le persone rimaste intrappolate tra le macerie del Xinjia Hotel, albergo a cinque piani che sarebbe stato usato per la quarantena nel quadro del coronavirus. I soccorsi sono riusciti finora a portarne in salvo 38, hanno riportato i media cinesi. Non sono chiare al momento le cause dell'incidente. Il crollo è avvenuto alle 19.30 ora locale.

Salvate finora 38 persone. Sono salite a 38 le persone finora estratte vive dalla macerie dell'hotel Xinjia, crollato in serata a Quanzhou, città della provincia di sudest del Fujian. Le autorità municipali hanno riferito che nell'albergo c'erano circa 70 persone, quasi tutte persone destinate a osservare il periodo di quarantena supplementare dopo la guarigione dal coronavirus, mentre i soccorritori al lavoro, impegnati ormai in una lotta contro il tempo, hanno superato le 700 unità. Dalle prime testimonianze citate dalla Xinhua è emerso che la struttura, composta da sei piani e da un seminterrato, sarebbe collassata all'improvviso



Le autorità municipali hanno riferito che l'albergo era stato usato per osservare la quarantena supplementare dei pazienti guariti dal coronavirus provenienti da altre province, nell'ambito delle operazioni di prevenzione e controllo contro la diffusione del virus. Allo stato, scrive la Xinhua, ci sono 147 soccorritori al lavoro per la ricerca di altri superstiti.

#Breaking A hotel building #collapses in Quanzhou, East China's Fujian province, trapping about 70 people under it.

23 people have been rescued as of 9 pm, according to the local government.

Rescue work is still underway. pic.twitter.com/JJeU24Xtqh

— China Daily (@ChinaDaily) March 7, 2020