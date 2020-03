Coronavirus in Germania, suicida l'assessore tedesco alle finanze Thomas Schaefer: «Non ha retto allo stress della crisi da virus»

Dramma in Germania, nella zona dell'Assia: dove l'assessore alle finanze Thomas Schaefer è stato trovato morto ieri. Aveva 54 anni. L'amministratore della Cdu, figura centrale del politica locale e dato come possibile successore dell'attuale presidente Volker Bouffier, si è suicidato. «Siamo tutti scioccati dalla morte inattesa di Schaefer e dobbiamo adesso elaborare questo lutto», ha detto Bouffier, il quale ha anche affermato che proprio l'emergenza del coronavirus aveva sconvolto l'assessore. «Si preoccupava moltissimo che non si sarebbe riusciti a venire incontro alle enormi aspettative di aiuto della popolazione», ha spiegato, «era assillato da questa angoscia».

L'Assia è la regione che ospita la capitale finanziaria tedesca, Francoforte, dove hanno sede i principali istituti di credito, come Deutsche Bank e Commerzbank, e anche la Banca centrale europea. Schaefer ne amministrava le finanze da 10 anni e, secondo Bouffier, che è apparso visibilmente scosso, negli ultimi giorni aveva lavorato "giorno e notte" per aiutare le aziende e i lavoratori a gestire l'impatto economico della pandemia. Il corpo dell'uomo, poi identificato nel 54enne Schafer, esponente della Cdu, è stato trovato lungo i binari a Hochheim, tra Francoforte e Magonza, ha riferito la polizia, secondo cui ad avvertire i soccorsi è stato un testimone. Il ministro non è stato immediatamente identificato a causa delle numerose ferite riportate. Secondo quanto scrive la Frankfurter Allgemeine Zeitung, il politico, ministro delle Finanze dell' Assia da dieci anni, avrebbe lasciato un biglietto alla moglie, nel quale spiegherebbe le ragioni del suo gesto. I media locali ricordano che Schafer, che aveva «enormi preoccupazioni» per l'epidemia di Covid-19, appariva regolarmente per informare la popolazione del suo land sugli aiuti finanziari per l'emergenza.

