Coronavirus, in Italia 27.980 casi: 2.749 guariti, i morti sono 2.158, 349 più di ieri. Borrelli: trend dei contagiati è in ribasso

La situazione Coronavirus in Italia continua a fare paura. Secondo di dati diffusi dalla Protezione civile, i casi complessivi dall'inizio dell'epidemia sono 27.980: le persone attualmente positive sono 23.073. Le vittime totali sono 2.158, i guariti sono 2.749. Il commissario Angelo Borrelli ha fatto sapere che i nuovi contagi in diminuzione fanno registrare una tendenza positiva anche se i dati di Puglia e Trento oggi non sono pervenuti.

«I guariti sono 414, più di ieri, e i nuovi positivi 2.470, meno di ieri, anche se mancano i dati di Puglia e provincia autonoma di Trento - ha spiegato Borelli - Ma come vedete anche dai dati della Lombardia il trend è in ribasso, registriamo questo dato».

Sono 349 i morti, 19 in meno rispetto ai 368 di ieri. Superate, comunque, le duemila vittime dall'inizio dell'epidemia.



