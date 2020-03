Coronavirus Italia, mappa contagio: in quattro regioni i tre quarti dei casi

La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia, aggiornato alle ore 17 del 23 marzo. I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 63.927, dei quali 7.432 sono guariti e 6.077 sono deceduti. In questo momento le persone positive al coronavirus in Italia sono 50.418. Rispetto a ieri, i contagi sono aumentati di 3.780 persone; i guariti sono cresciuti di 408 unità; i deceduti di 601. Sono 3.204 i malati ricoverati in terapia intensiva, 195 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 26.522 su 50.418: il 52,6% del totale.

I dati regione per regione. I casi attualmente positivi sono 18.910 in Lombardia (1.183 in terapia intensiva, 6.075 i guariti), 7.220 in Emilia-Romagna (276 in terapia intensiva, 423 i guariti), 4.986 in Veneto (281 in terapia intensiva, 327 i guariti), 4.529 in Piemonte (343 in terapia intensiva, 17 i guariti), 2.358 nelle Marche (148 in terapia intensiva, 8 i guariti), 2.301 in Toscana (238 in terapia intensiva, 51 i guariti), 1.553 in Liguria (133 in terapia intensiva, 159 i guariti), 1.414 nel Lazio (96 in terapia intensiva, 63 i guariti), 929 in Campania (110 in terapia intensiva, 48 i guariti), 771 in Friuli Venezia Giulia (41 in terapia intensiva, 105 i guariti), 681 in Sicilia (60 in terapia intensiva, 27 i guariti), 914 nella provincia di Trento (46 in terapia intensiva, 68 i guariti), 688 nella provincia di Bolzano (33 in terapia intensiva, 7 i guariti), 862 in Puglia (45 in terapia intensiva, 7 i guariti), 605 in Abruzzo (52 in terapia intensiva, 20 i guariti), 556 in Umbria (42 in terapia intensiva, 5 i guariti), 50 in Molise (7 in terapia intensiva, 10 i guariti), 343 in Sardegna (18 in terapia intensiva, 5 i guariti), 379 in Valle d'Aosta (20 in terapia intensiva, 2 i guariti), 280 in Calabria (20 in terapia intensiva, 5 i guariti) e 89 in Basilicata (12 in terapia intensiva, 0 i guariti).



Ultimo aggiornamento: 23:09

