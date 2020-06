Coronavirus Italia, bollettino 7 giugno: 197 casi, 125 in Lombardia. I morti sono 53

Sono 197 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore in base al bollettino del 7 giugno 2020. Di questi ben 125 in Lombardia dove si registrano anche 21 decessi. I morti nell'intero Paese sono 53 e portano il totale dall'inizio della pandemia a quota 33.899. I contagi totali sono invece arrivati a 234.998. Si rilevano 759 nuovi guariti: in tutto sono 165.837. Restano 35.262 malati (attualmente positivi) di cui 287 in terapia intensiva, con una decrescita di 6 pazienti rispetto a ieri.

CLICCA QUI per scaricare il bollettino in Pdf

LEGGI ANCHE: Covid, oltre 2mila i tamponi in Puglia. Ma solo un nuovo caso. E il numero degli attualmente positivi scende ancora (733 in tutta la Regione) La mappa



RICOVERI

Rispetto a ieri si rileva una decrescita di 615 assistiti. Ancora 4.864 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 138 pazienti rispetto a ieri. 30.111 persone, pari all’85% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

LEGGI ANCHE: Test sierologici: negativi i primi 250 effettuati in provincia di Lecce dalla Croce Rossa

I NUMERI REGIONE PER REGIONE

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 19.420 in Lombardia, 3.962 in Piemonte, 2.328 in Emilia-Romagna, 1.085 in Veneto, 750 in Toscana, 243 in Liguria, 2.690 nel Lazio, 1.159 nelle Marche, 725 in Campania, 733 in Puglia, 82 nella Provincia autonoma di Trento, 862 in Sicilia, 151 in Friuli Venezia Giulia, 653 in Abruzzo, 97 nella Provincia autonoma di Bolzano, 29 in Umbria, 59 in Sardegna, 9 in Valle d’Aosta, 91 in Calabria, 120 in Molise e 14 in Basilicata.



Ultimo aggiornamento: 18:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA