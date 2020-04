Covid-19 Italia bollettino: malati tornano a salire ma calano i decessi (260 nelle ultime 24 ore). Altri 1.808 guariti

Tornano a salire i malati (gli attualmente positivi) di Coronavirus in Italia: il bollettino del 26 aprile 2020 segna un incremento rispetto a ieri di 256 unità per un totale di 106.103 (ieri erano 105.847). Ma cala considerevolmente il numero di morti nelle ultime 24 ore: sono 260 più rispetto al 25 aprile; in tutto il conto sale a 26.644. I contagi totali (compresi decessi e guarigioni) da inizio pandemia sono ora 197.675, 2.324 in più rispetto a ieri. I guariti in tutto sono 64.928, per un incremento di 1.808 unità nelle ultime 24 ore.

​• Attualmente positivi: 106.103

• Deceduti: 26.644 (+260, +1%)

• Dimessi/Guariti: 64.928 (+1.808, +2,9%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.009 (-93, -4,4%)

• Tamponi: 1.757.659 (+49.916)

Totale casi: 197.675 (+2.324, +1,2%)

Tra gli attualmente positivi 2.009 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 93 pazienti rispetto a ieri.

21.372 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 161 pazienti rispetto a ieri.

82.722 persone, pari al 78% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 260 e portano il totale a 26.644. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 64.928, con un incremento di 1.808 persone rispetto a ieri.

Il dettaglio regione per regione. I casi attualmente positivi sono 35.166 in Lombardia, 15.519 in Piemonte, 12.341 in Emilia Romagna, 9.138 in Veneto, 6.069 in Toscana, 3.480 in Liguria, 4.573 nel Lazio, 3.308 nelle Marche, 2.924 in Campania, 2.937 in Puglia, 1.682 nella Provincia autonoma di Trento, 2.107 in Sicilia, 1.248 in Friuli Venezia Giulia, 2.068 in Abruzzo, 994 nella Provincia autonoma di Bolzano, 296 in Umbria, 783 in Sardegna, 254 in Valle d’Aosta, 797 in Calabria, 219 in Basilicata e 200 in Molise.

Regioni con la maggiore crescita percentuale rispetto a ieri:

Liguria +2,6%

Piemonte +1,6%

P.A. Trento +1,5%

Toscana +1,5%



Ultimo aggiornamento: 18:50

