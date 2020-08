Coronavirus Italia, bollettino: nuovi contagi in calo (239), ma crollo tamponi. Due navi in isolamento

Coronavirus, il bollettino in Italia di oggi, domenica 2 agosto 2020 . Contagi ancora in calo, per il secondo giorno di fila, pur tenendo conto del crollo dei tamponi (-17 mila) in 24 ore, e 8 vittime tutte in Lombardia: l'andamento del coronavirus in Italia segue un andamento oscillante, ma per la prima volta dopo settimane si registrano nuovi casi in tutte le regioni, nessuna esclusa. Intanto si moltiplicano le segnalazioni di positivi e potenziali focolai, spinti dalle più disinvolte abitudini estive. A Civitavecchia due navi da crociera, senza passeggeri, sono state messe in isolamento dopo la scoperta di tre casi fra gli equipaggi.



Civitavecchia, le navi in porto

A Roma è stato chiuso un centro estivo. Per un giorno la Lombardia torna a far parlare di sé registrando tutti i deceduti in Italia, ma per numero di nuovi contagiati individuati con 38 è dietro a Emilia Romagna (49) e Veneto (45). Tra le prime regioni anche il Lazio con 17 casi, il Piemonte con 15 e il Friuli Venezia Giulia con 10. Tutte le altre hanno aumenti di persone infette a una sola cifra, per un totale di 239 (o 238, considerando un caso cancellato in Emilia Romagna che il ministero della Salute segnala con una nota, ma non conteggia nella tabella). Nei giorni precedenti i nuovi contagiati in Italia erano stati rispettivamente 295 e 379. Come di consueto nel weekend sono stati fatti molti meno tamponi (da oltre 60 mila e poco più di 43 mila), il che influisce sul dato dei nuovi positivi. Il totale dei casi da inizio emergenza sale a 248.070, mentre le vittime lentamente sono arrivate alla sempre più spaventosa cifra di 35.154.

I dati in Lombardia

Tutte le otto vittime registrate oggi provengono dalla regione Lombardia, dove i nuovi positivi sono 38. Sei di questi sono debolmente positivi, mentre quattro sono stati scoperti grazie ai test sierologici. I guariti sono 164 da ieri, mentre i positivi provengono: 10 da Milano - 5 città - 9 da Bergamo, 9 da Bergamo, 4 da Brescia e Cremona, 3 da Mantova, 1 da Como, Lodi, Sondrio e Varese. A Lecco e Pavia non risultano contagi



#LNews Oggi si registrano 164 guariti, 5 persone dimesse e nessun contagio in provincia di Lecco e Pavia. Approfondimenti su -> https://t.co/WmTEOQLbgC#ForzaLombardia pic.twitter.com/NsKIBxRZ3k — Regione Lombardia (@RegLombardia) August 2, 2020

I dati in Piemonte

Sono 15 le nuove positività al Coronavirus registrate oggi in Piemonte. Sei sono asintomatiche. Tre dei casi sono importati. È quanto si legge sul bollettino diffuso dalla Regione. Il totale dall'inizio dell'epidemia è di 31.698. Le guarigioni sono state ventidue. Non sono stati segnalati decessi. Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (5) è invariato. I tamponi processati finora sono 503.678.

#Coronavirus #Piemonte: Il bollettino delle ore 15:30 26.127 PAZIENTI GUARITI E 632 IN VIA DI GUARIGIONE Oggi l’Unità... Pubblicato da Regione Piemonte su Domenica 2 agosto 2020

I dati in Puglia

Su 1473 tamponi per l'infezione da Covid-19, oggi in Puglia sono stati registrati 8 casi positivi: 1 in provincia Brindisi; 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce. Non sono registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 243.309 test; 3.967 sono i pazienti guariti, 120 i casi attualmente positivi di cui 20 ricoverati negli ospedali. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.639. In merito ai casi rilevati nel Foggiano, il direttore generale della Asl di Foggia, Vito Piazzolla, precisa che

Prosegue l'attività di sorveglianza attiva e di screening che ha portato all'individuazione dei sei nuovi casi odierni. La quasi totalità dei casi registrati in questi giorni riguarda persone già sottoposte a isolamento domiciliare, quindi la situazione resta sotto controllo

I dati in Sardegna

Sono 1.414 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 4 nuovi casi positivi, 2 nella provincia del Sud Sardegna e 2 nella provincia di Sassari, mentre resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto. In totale sono stati eseguiti 107.416 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono 3, nessuno in terapia intensiva, mentre 40 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.234 pazienti guariti, più altri 3 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 1.414 casi positivi complessivamente accertati, 261 sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 123 (+2 rispetto al dato di ieri) nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 83 a Nuoro, 886 (+2) a Sassari.

I dati nel Lazio

Nel Lazio si registrano oggi 17 nuovi casi positivi al Covid-19, di cui 4 di importazione: in particolare, due casi provengono dal Messico, uno dall'India e uno dalla Romania. Un caso è stato individuato su segnalazione del numero verde 800.118.800 e due sono stati individuati al test sierologico. Inoltre, non si registrano decessi nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore regionale del Lazio alla Sanità e integrazione sociosanitaria Alessio D'Amato.

I dati in Friuli Venezia Giulia

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 149. Tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 9 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute. I nuovi contagi ammontano a 10; quindi analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.411: 1.414 a Trieste, 1.029 a Udine, 742 a Pordenone e 225 a Gorizia, alle quali si aggiunge un cittadino comunitario già rientrato nel proprio Paese. I totalmente guariti ammontano a 2.917, i clinicamente guariti sono 12 e le persone in isolamento 125. I deceduti rimangono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia. I dati in Emilia Romagna

In Emilia Romagna sono 49 i nuovi positivi al coronavirus, 29 asintomatici scoperti attraverso l'attività di contact tracing. I tamponi di ieri sono, invece, 7503. I nuovi guariti sono 18, in totale 23.943. Non ci sono decessi, mentre la maggior parte dei nuovi casi (15) si trova a Bologna, segue Reggio Emilia con sei. Effettuati 1152 test sierologici. Destano preoccupazione il comparto carni e i rientri dall'estero. Complessivamente sono 1540 i positivi relativi a queste situazioni, 30 in più del giorno prima. Il 95% comunque accusa sintomi lievi ed è in isolamento domiciliare. Quattro le persone ancora in terapia intensiva, 68 negli altri reparti.



#Coronavirus: 49 NUOVI CASI (29 asintomatici da screening regionale) su 7.500 tamponi. NESSUN DECESSO. Fatti 1152 TEST SIEROLOGICI. 23.943 i GUARITI (+18). Nessun nuovo episodio nel forlivese. I casi attivi 1.540 (+30), di cui circa il 95 % a casahttps://t.co/rcEZngS0M7 pic.twitter.com/Qx9vO4LndW — RegioneEmiliaRomagna (@RegioneER) August 2, 2020

Su 2.194 tamponi esaminati sono 7 i nuovi casi scoperti in Campania. A renderlo noto l'unità di crisi della Regione. Il totale tocca le 5.016 persone, mentre i deceduti - zero ieri - sono 435. Sono guariti tre pazienti, in tutto 4.180.

I dati in Calalabria

Un nuovo positivo in più rispetto a ieri, 1270 diagnosticati dall'inzio della pandemia. Da allora, i tamponi effettuati ammontano a 120.328. Il nuovo caso di oggi è una persona proveniente da fori regioni. Sono 15.801 le persone che si sono registrate all'apposito portale dopo essere rientrate in regione. Nel contegio - si legge nel bollettino - sono inclusi i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.



Bollettino della Regione Calabria del 02/08/2020 In Calabria ad oggi sono stati effettuati 120.328 tamponi. Le persone... Pubblicato da Regione Calabria su Domenica 2 agosto 2020

In Umbria i nuovi positivi sono due, il totale sale così a 1474. Gli attualmente positivi sono 31, anche questi due in più rispetto a ieri. I ricoverati sono sette, zero in terapia intensiva. Non si registrano morti (80 in tutto), guariti (1363).

