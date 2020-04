Coronavirus in Campania, via alla fase due: pizzerie e ristoranti aperti fino alle 23, sì al jogging

Nuove regole per la fase due in Campania: il presidente Vincenzo De Luca ha firmato l'ordinanza n. 39 con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. «L’ordinanza - avverte l'unità di crisi - contiene una serie di disposizioni da ritenersi sperimentali e conta sul senso di responsabilità di tutti i cittadini. Se si dovessero verificare situazioni di assembramento tali da produrre diffusione del contagio, la stessa ordinanza sarà immediatamente revocata»:



Nel dettaglio, con decorrenza da lunedì 27 aprile e fino al 3 maggio, su tutto il territorio regionale sono consentite le attività conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali e aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, comprese le attività alberghiere e quelle balneari e l’attività edilizia nei limiti delle attività con codici Ateco ammessi dalla disciplina nazionale. A parziale modifica dell’ordinanza del 22 aprile, le attività e i servizi di ristorazione sono consentite con la sola modalità di prenotazione telefonica o on line e consegna a domicilio con i seguenti orari: dalle 7 alle 14 per bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari e dalle 16 alle 23 per ristoranti e pizzerie. In questi orari non è computato il tempo necessario alle operazioni di pulizia e organizzazione dell’attività, anteriori e successive alla stessa ma da svolgersi ad esercizio chiuso. Resta inevce vietata la vendita al banco di prodotti di rosticceria e gastronomia da parte delle salumerie, panifici e altri negozi di generi alimentari. Resta invece consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti opportunamente confezionati.Infine, con decorrenza dal 27 aprile e fino al 3 maggio, fermo restando il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, è consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina, in prossimità della propria abitazione, e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona nelle seguenti fasce orarie: dalle 6,30 alle 8,30 e dalle 19 alle 22.