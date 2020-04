Coronavirus, nuovo Dpcm fase 2: Conte parla alle 20.20. Visite agli amici, take away, trasporti, funerali: le misure. Cambia ancora autocertificazione

Il premier Giuseppe Conte illustrerà stasera il nuovo Dpcm sulla fase 2 della convivenza con il Coronavirus, dopo essersi confrontato nel pomeriggio con gli enti locali. Ai sindaci, il presidente del Consiglio ha illustrato le nuove misure che scatteranno dal 4 maggio, dalle visite agli amici ai funerali, dagli spostamenti (non tra regioni) ai take away. La conferenza stampa di Palazzo Chigi è prevista, come di consueto, alle 20.20. Dopo l'ultimo passaggio della cabina di regia con le Regioni prevista per le 19.

Durante la riunione Conte ha preso tempo sull'uso dell'applicazione che potrebbe anche non partire dal 4 maggio. E comunque ha preferito glissare alle domande degli amministratori. Ai quali ha illustrato le misure che dovrà adottare l'Italia per uscire dal lockdown.

VISITE AGLI AMICI E PARENTI

Il governo va verso la riapertura il 4 maggio, del comparto manifatturiero di quello edile pubblico e privato e del commercio all'ingrosso funzionale al settore manifatturiero e all'edilizia. Sarà possibile muoversi dentro la propria regione. Sì alle visite ai parenti purché non siano riunioni di famiglia, ha detto Conte.

TAKE AWAY PER BAR E RISTORANTI

Sempre dal 4 riapriranno bar e ristoranti ma solo per il servizio ad asporto. Per parrucchieri ed estetisti, invece, la riapertura non sarà possibile prima di giugno.

I MEZZI PUBBLICI

Sui mezzi pubblici sarà obbligatorio l'uso della mascherina "anche di stoffa". Maggior frequenza dei mezzi pubblici nelle ore di punta. È quanto previsto nelle linee guida messe a punto dalla ministra dei trasporti Paola De Micheli e che verranno allegate al dpcm sulle riaperture. Sui mezzi, dagli autobus alle metropolitane, inoltre, è previsto un numero massimo di passeggeri, in modo da rispettare la distanza di un metro, e la presenza di marker sui posti a sedere per segnalare quelli che non possono essere usati. Su questo punto i sindaci, però, non si trovano d'accordo: «Chi controllerà sui mezzi pubblici? La polizia municipale non ne ha le forze». Sempre i primi cittadini, capitanati dal presidente dell'Anci Antonio De Caro, hanno chiesto al premier di «estendere l'uso delle mascherine, anche per strada. Non solo sui mezzi pubblici».

ATTIVITA' MOTORIA

Da 4 maggio, inoltre, dovrebbe essere permessa l'attività motoria ma solo individuale (a meno che non si tratti di minori o di persone diversamente abili) e la ripresa degli allenamenti per gli sport professionistici.

CANTIERI ED EXPORT

Da domani potranno ripartire in tutto il paese le imprese e i distretti del settore manifatturiero la cui attività sia rivolta prevalentemente all'export e le aziende del comparto costruzioni, solo per i cantieri su dissesto, scuola, carceri e edilizia residenziale pubblica. Lo potranno fare solo se in condizioni di rispettare i protocolli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Ne dà notizia la Regione Emilia-Romagna, dopo la cabina di regia alla quale ha partecipato il presidente Stefano Bonaccini.

NEGOZI AL DETTAGLIO

Nessuna riapertura per i negozi - che rientrano nelle categorie già stoppate nella fase 1 - a partire dal 4 maggio. Sul commercio a dettaglio il governo ragionerà nei prossimi giorni. Una possibile data di riapertura per il commercio al dettaglio, che tuttavia resta un'ipotesi priva di alcuna conferma ufficiale, è quella del 18 maggio. Prorogato, anche, il lockdwon per parrucchieri e centri estetici.

OK AI FUNERALI MA A NUMERI RIDOTTI

Il governo va verso il prolungamento delle misure di restrizioni per le messe anche dopo il 4 maggio. È quanto sarebbe emerso dalla cabina di regia tra governo e enti locali. Deroga, invece, per i funerali ai quali, tuttavia, dal 4 maggio potrebbero essere ammessi solo un numero ridotto di persone.

POSSIBILI NUOVI LOCKDOWN

Durante la riunione della cabina di regia con i principali sindaci italiani, Conte li ha anche messi in guardia su un possibile ritorno delle misure di contenimento. L'indice di contagio R0 sarà monitorato settimanalmente, se dovesse risalire il governo sarà costretto a ritornare alle chiusure e al distanziamento sociale. Un altro paramentro sarà il numero di posti in terapia intensiva nelle varie regioni.

