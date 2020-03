Coronavirus, in arrivo nuove zone rosse e norme anti-assembramenti. Malta, primo caso: è 12enne italiana

Una nuova stretta per arginare la diffusione del Covid-19 sarà contenuta nel Dpcm che il premier Giuseppe Conte dovrebbe firmare in giornata. Fra le misure di cui avrebbe parlato nel corso della notte con i ministri durante il Cdm, a quanto apprende l'Adnkronos, l'ipotesi di istituire nuove zone rosse, attenzionati i comuni di Alzano e Nembro, ma anche zone gialle più diffuse, ormai quasi una certezza. Nonché una nuova stretta per tutti: «Ci saranno norme più restrittive per l'intero territorio nazionale - spiega una fonte di governo - per limitare le ipotesi di assembramenti».

Venticinque contagi l'ora: 4.636 casi di cui guariti 523, morti 197. Sono i dati rilevati finora sulla velocità di trasmissione del coronavirus in Italia, con 620 malati in più in un giorno. Ieri il primo caso in Vaticano; 49 morti in più rispetto a giovedì, con un aumento del 33,1%, che fanno arrivare il totale a 197, il 4,25% del totale dei malati.

Primo decesso in Friuli Venezia Giulia. La donna di 87 anni ospite di una struttura comunale per anziani di Trieste, ricoverata d'urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara (Trieste), è deceduta questa mattina. La paziente è risultata positiva al tampone per Covid-19 (Coronavirus) durante un approfondimento diagnostico resosi necessario. A renderlo noto è la Regione Fvg per voce del vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, dalla sede della Protezione civile regionale di Palmanova (Udine) dove sta seguendo da stamattina l'evolversi della situazione legata all'emergenza Coronavirus in regione.

Si tratta del primo decesso collegato al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia. Il personale dell'azienda sanitaria, pur adottando tutte le forme precauzionali con i dispositivi di protezione individuale come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sia durante il soccorso che il ricovero in ospedale, ha messo in isolamento domiciliare in forma precauzionale 15 operatori sanitari che sono venuti a contatto con la paziente. «Il Dipartimento di prevenzione - fa sapere ancora la Regione Fvg - si è tempestivamente attivato per la sorveglianza sanitaria degli ospiti della Casa di riposo».

Positivo anche il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. «Anche io ho il coronavirus». L'annuncio di Nicola Zingaretti arriva con un video su facebook in cui il governatore del Lazio spiega di essere risultato positivo al tampone. «E' arrivato - dice Zingaretti - Sarò seguito secondo tutti i protocolli. Sto bene e quindi è stato scelto l'isolamento domiciliare per me e per la mia famiglia. Continuerò a seguire da casa quello che potrò. La Asl sta contattando le persone che sono state più vicine a me per le verifiche del caso. Ho informato il vicepresidente Teodori della giunta regionale per portare avanti il lavoro».

Malta conferma il primo caso di coronavirus: si tratta di una dodicenne italiana che si trova già in quarantena auto-imposta. Lo ha annunciato il ministro della Salute maltese Chris Fearne, citato dal Times of Malta. La ragazza e la famiglia vivono a Malta, ed erano rientrati martedì da una vacanza in Trentino passando per Roma. La ragazza ha iniziato a sentirsi male giovedì e, anche prima di aver contattato il medico, lei e la famiglia si erano messi in quarantena. «I loro contatti con altre persone sono stati minimi», ha detto Fearne.

Coronavirus, l'anestesista pugliese conquista il cuore del web: «Amatevi, abbiamo bisogno di tutti voi» Video

Si estende il contagio da Coronavirus in Sicilia. Altri due casi positivi si registrano nel messinese. Si tratta di un vigile del fuoco di Sant'Agata di Militello e di un anziano. Il primo è stato trasferito al reparto di Malattie infettive dell'ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto. In servizio a Roma il pompiere sarebbe rientrato nei giorni scorsi a Sant'Agata di Militello. Il pensionato, invece, è attualmente in isolamento nella propria abitazione a Messina. I tamponi saranno inviati nelle prossime ore allo Spallanzani di Roma.

Ieri il primo caso anche nell'Agrigentino: un medico in servizio all'ospedale 'Giovanni Paolo IÌ di Sciacca, avrebbe contratto il virus nella zona del Bergamasco, dove si era recata recentemente. «E un caso isolato - ha spiegato il sindaco Francesca Valenti, riunendo nel tardo pomeriggio il Centro operativo comunale - il contagio non è avvenuto a Sciacca ma in un'altra città siciliana.

L'autorità sanitaria ha subito attivato tutti i protocolli sanitari previsti». Secondo il bollettino diffuso ieri dalla Presidenza della Regione siciliana dall'inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 547 tamponi, di cui 511 negativi e 12 in attesa dei risultati. Ventiquattro fino a ieri i tamponi trasmessi all'Istituto superiore di sanità 24 campioni, di cui sette già validati da Roma (tre a Palermo e quattro a Catania).

Anziana in casa di riposo contagiata a Trieste. Il Comune di Trieste - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali rende noto che una signora di 87 anni, ospite della struttura comunale per anziani «Casa Serena», è risultata positiva al COVID-19 («Coronavirus»). L'accertamento è stato effettuato all'Ospedale di Cattinara dove l'anziana, già ricoverata per un'altra patologia, era stata sottoposta a un tampone di routine. A «Casa Serena» sono state disposte e sono in corso tutte le opportune misure di profilassi e controllo sugli ospiti e sul personale della struttura. L'Amministrazione Comunale sta già informando i parenti degli ospiti.

Coronavirus in Friuli Venezia Giulia, i casi salgono a 30. Prima paziente ricoverata in terapia intensiva

In Veneto medici non positivi possono rinetrare. È stata accolta dal Governo la norma proposta ieri dal governatore Luca Zaia che consente ai medici posti in sorveglianza, ma non positivi al Covid-19, di rientrare al lavoro. Lo rende noto la Regione Veneto, illustrando le disposizioni dell'art.11 del nuovo decreto. Si spiega che la norma sull'isolamento «non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza», aggiungendo che questi «sospendono l'attività nel caso di sintomatoloogia respiratoria o esito positivo al Covid-19».

Coronavirus Veneto, 13 morti: nuova vittima a Padova, 543 contagiati

Salgono anche oggi i casi di persone positive al Coronavirus in Veneto, giunte a 543. Sono stati 32 i nuovi casi registrati da ieri sera. Lo spiega l'ultimo report della Regione Veneto. Rispetto a ieri sale anche il conteggio dei deceduti: sono 13, a seguito del decesso di un altro paziente a Padova. Il maggior incremento si è riscontrato tra i residenti a Padova (+14), seguita da Vicenza (+7) e Venezia (+4). Le persone ricoverate salgono a 164 (+9), quelle in terapia intensiva a 41 (+2).

Un carabiniere del comando provinciale di Palermo è risultato positivo al coronavirus. Lo confermano fonti del comando provinciale. Il militare, di ritorno da una settimana bianca in Trentino, con scalo aereo a Verona, si è sentito male e si è rivolto ai sanitari che lo hanno sottoposto al test risultato positivo. È ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Civico di Palermo. Il comando provinciale in queste ore sottoposto alla sanificazione e sono stati messi in quarantena tutti coloro che sono venuti a contatto con il carabiniere da quando è tornato a Palermo.

Per tutte le fasce d'età il tasso di letalità da Covid-19 in Italia è inferiore a quello che si registra attualmente in Cina. Lo rileva un confronto fra i dati cinesi e quelli italiani prodotti dall'Istituto Superiore di Sanità, secondo cui anche la letalità generale attuale nel nostro paese è inferiore a quello che si aveva in Cina nella prima fase dell'epidemia.

La procura di Bari indaga per procurato allarme, l'inchiesta è su fake news diffuse su social e sito. Positivi al coronavirus la prefetto di Bergamo e quello di Matera. Può sbarcare l'equipaggio della nave ancorata nel porto di Napoli, l'isolamento scattato solo per nove marittimi entrati in contatto con un marinaio tunisino risultato positivo al Coronavirus.

Due casi positivi alle Molinette di Torino e uno all'ospedale di Bologna. Primo contagio in Vaticano. L'angelus del Papa potrebbe essere solo in video. Il rugby sospende tutti i campionati, rinviate la Milano-Sanremo e la Tirreno- Adriatico, annullato il Giro di Sicilia di ciclismo Coronavirus: cancellate le finali di cdm sci a Cortina.

Piazza Affari chiude in profondo rosso. Il Ftse Mib lascia sul terreno il 3,5% a 20.799 punti. In due settimane brucia 95 miliardi. Crolla l'Europa, in 2 settimane in fumo 1.300 miliardi. Wall Street apre in calo e poi peggiora. 'L'economia italiana è probabilmente in recessionè secondo Moody's che prevede una contrazione del Pil nel primo trimestre, e tagliando - nello scenario di base dell'evoluzione del coronavirus - a -0,5% la stima di crescita per il 2020, dal precedente +0,5%. Nello scenario peggiore, la stima arriva a -0,7%. Per l'Agenzia di rating salgono i rischi di recessione globale.

Allerta anche in Europa Si allarga il contagio anche in Europa. La Francia chiude un centinaio di scuole nell'est del Paese, dopo il boom di contagi: 81 in 48 ore. Sale ad almeno 33 persone contagiate il bilancio del coronavirus a New York. Lo ha reso noto il governatore dello stato Andrew Cuomo, sottolineando come ci siano 10 casi accertati in più rispetto a ieri. Cinque delle persone infettate sono in ospedale e le loro condizioni migliorano, ha detto Cuomo, spiegando come almeno 4.000 persone nell'intero stato sono in «quarantena precauzionale».

Nuovi contagi in Croazia e Slovenia. In Slovenia è salito a otto il numero dei contagiati da coronavirus, dopo l'accertamento di un ultimo caso a Metlika, località vicina al confine con la Croazia. Come riferiscono i media, si tratta di un medico del locale ospedale che nei giorni scorsi è stato in Italia. Si cerca ora di individuare le persone venute in contatto con lui. Un nuovo caso di contagio da coronavirus si è registrato in Croazia, con il totale che sale a 12. Le autorità sanitarie, citate dai media, hanno detto che si tratta di una persona venuta in contatto con altri contagiati a Varazdin, nel nord del Paese.

L'Islanda ha dichiarato lo stato d'emergenza dopo che un 50enne e una 60enne si sono ammalati a causa della diffusione del coronavirus. Sono i primi casi che non hanno alcun legame con viaggi all'estero. Il sito Iceland Monitor riferisce dell'annuncio arrivato ieri dal Dipartimento della protezione civile e per la gestione delle emergenze, quando sono stati confermati sei casi di Covid-19. L'Islanda segnala 43 casi in totale, per la maggior parte legati a viaggi in Italia e Austria. Lo stato d'emergenza, hanno sottolineato le autorità, implicherà l'applicazione di regole più rigorose in materia di prevenzione, ma non avrà forti ripercussioni per la popolazione.

Le Filippine innalzano il livello di allerta mentre crescono i timori per la diffusione del coronavirus dopo che ieri le autorità sanitarie hanno dato notizia del primo caso di trasmissione locale di Covid-19. Intanto è stato confermato il sesto caso di infezione nel Paese: si tratta della moglie dell'uomo risultato positivo ai test senza aver mai lasciato il Paese. È risultato positivo anche un filippino tornato da un viaggio dal Giappone. Le autorità hanno «innalzato il sistema di allerta per la Covid-19 al 'code red sub-level 1'», ha dichiarato il ministro della Sanità, Francisco Duque. In precedenza le Filippine avevano già confermato tre casi di contagio: tutti viaggiatori cinesi, uno dei quali è poi morto a causa dell'epidemia.

Rugbista scozzese positiva, è stata in Lombardia La partita Scozia-Francia, in programma domani allo Scotstoun Stadium di Glasgow per il torneo 6 Nazioni femminile di rugby, è stata rinviata dopo che una giocatrice della squadra scozzese è risultata positiva al coronavirus. La ragazza nel fine settimana del 22-23 febbraio ha viaggiato nel nord Italia. La squadra è andata in Lombardia per affrontare l' Italia, ma la partita è stata rimandata a causa della moltiplicazione dei casi di contaggio in quella regione. «Altre sette persone tra membri dello staff e giocatrici» sono stati messi in isolamento «su consiglio medico», ha reso noto la federazione scozzese. «L'atleta è ricoverata in ospedale come prevede il protocollo sanitario, ma per il resto è in buone condizioni», ha aggiunto.

Il Kuwait sospende i collegamenti aerei con Egitto, Libano, Siria, Bangladesh, Filippine, India e Sri Lanka nel mezzo dell'emergenza coronavirus. L'ente per l'aviazione civile ha deciso lo stop a partire da oggi e per una settimana per tutti i voli da e per questi Paesi e, come riporta la tv satellitare al-Arabiya, ha anche disposto il divieto di ingresso in Kuwait alle persone che nelle ultime due settimane sono state nei sette Paesi. Quest'ultima misura non è valida per i cittadini del Kuwait, che verranno invece sottoposti a controlli. Il Paese aveva già bloccato i collegamenti aerei con Italia, Cina, Hong Kong, Iran, Corea del Sud, Thailandia, Singapore, Giappone e Iraq. I dati ufficiali aggiornati a ieri parlano di 58 casi di infezione in Kuwait.

I contagi in Cina Altri 28 morti in Cina, il bilancio dei contagi sale a quota 3.070. Balzano a 163 i casi in Gran Bretagna, 20.000 i test con un'impennata di 50 contagi. Sono 100.052 i contagiati in tutto il mondo, di cui quasi 20.000 fuori dalla Cina, secondo l'aggiornamento della Johns Hopkins University. A Phuket, in Thailandia, vietato l'attracco alla nave da crociera Costa Fortuna con a bordo 173 connazionali, tutti in buona salute.



Corea del Sud supera i 7mila casi La Cina ha registrato, includendo i dati di ieri, un totale di contagi di coronavirus saliti a quota 80.651: le guarigioni, ha riferito la Commissione sanitaria nazionale (Nhc), sono salite a 55.404, sfiorando il 70. La Corea del Sud supera i 7.000 casi di infezioni da coronavirus, fino a quota 7.041: il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc) ha infatti annunciato 274 nuovi contagi accertati nelle ultime 16 ore, in prevalenza concentrate nel focolaio di Daegu e in quello della vicina provincia di Nord Gyeongsang. I morti salgono a quota 44.

Contagio in Usa Sono 17 i morti negli Stati Uniti a causa della diffusione del coronavirus. Due persone sono decedute nelle ultime ore in Florida, dove le autorità segnalano altri 12 casi di infezione. Nello stato di Washington sono in totale 14 le vittime. Un'altra persona è morta in California.

In 21 positivi sulla Grand Princess Sono risultate positive ai test per il coronavirus 21 delle persone a bordo della nave da crociera Grand Princess, bloccata da mercoledì al largo delle coste californiane. La conferma è arrivata dal vice presidente Mike Pence. Si tratta, ha spiegato, di 19 membri dell'equipaggio e due passeggeri delle 46 persone sottoposte ai controlli. I test verranno effettuati a tutti i presenti a bordo, ha assicurato Pence, aggiungendo che la nave attraccherà nel fine settimana in un «porto non commerciale».

Coronavirus, altri due casi positivi in Abruzzo. Morto uno dei contagiati

Coronavirus, le Maldive chiudono le porte a chi proviene dall'Italia

Orvieto, primo caso positivo al Coronavirus. In isolamento un cittadino

Ultimo aggiornamento: 13:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA