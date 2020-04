Coronavirus, Trump: «Iniezioni di disinfettante per uccidere il virus». Gli esperti: «Dichiarazioni irresponsabili». Ma il presidente accusa i media

La luce solare, i raggi ultravioletti o il disinfettante iniettato nel corpo per uccidere il coronavirus. È il suggerimento che arriva da Donald Trump che indica che si potrebbero testare iniezioni di ultravioletti, di disinfettanti e di candeggina per vedere se uccidono il coronavirus. L'indicazione scatena subito una pioggia di polemiche con molti esperti che definiscono «irresponsabile e pericolo» il suggerimento di Trump perché potrebbe spingere qualcuno a provare a iniettarsi il disinfettante in casa per conto proprio.

«Vedo che il disinfettante lo distrugge in un minuto. Un minuto. Non c'è un modo di fare qualcosa di simile, iniettandolo? Sarebbe interessante verificarlo», ha detto Trump nel corso del breafing quotidiano sul Covid-19. Invitando gli americani a «prendere il sole», Trump ha quindi suggerito l'uso di raggi ultravioletti per contrastare il coronavirus, facendo riferimento a uno studio secondo il quale il Covid-19 sparirebbe più velocemente alla luce del sole e ad alte temperature. «Non sono un dottore», ha aggiunto il presente Usa, affermando che «sono qui per illustrare delle idee»

Coronavirus, polmoni, olfatto e sapori: le conseguenze post contagio. Si resta infetti anche per due mesi

Il presidente americano non esclude la possibilità di estendere le linee guida sul distanziamento sociale fino all'estate: le estenderemo fino a quando non ci «sentiremo sicuri. Non sono d'accordo con il super esperto Anthony Fauci sul fatto che gli Stati Uniti sono ancora indietro sui test per il coronavirus. Molti paesi al mondo «vogliono i nostri test. Siamo coloro che ne stanno facendo di più».

La difesa del presidente Usa. «Il presidente Trump ha detto ripetutamente che gli americani devono consultare un medico prima di intraprendere un trattamento anticoronavirus»: così la portavoce della Casa Bianca Kayleigh McEnany, in una nota in risposta alle polemiche scatenate dalle affermazioni del tycoon, quelle in cui ha suggerito l'uso di iniezioni di disinfettante per «pulire i polmoni». La portavoce accusa quindi i media di «riportare irresponsabilmente fuori contesto» le affermazioni del presidente.

I medici bocciano il presidente. «Signor Presidente, così la gente muore». È unanime la risposta dei medici alla ricetta che Donald Trump ipotizza per contrastare l'epidemia di coronavirus. Il presidente, nel briefing quotidiano alla Casa Bianca, ha ipotizzato il ricorso a iniezioni di disinfettante. «Vedo che il disinfettante lo elimina in un minuto, un minuto. Sarebbe interessante verificare», le parole di Trump. «La mia preoccupazione è che la gente morirà. La gente penserà che questa è una buona idea», dice Craig Spencer, primario di medicina d'urgenza al New York-Presbyterian/Columbia University Medical Center, interpellato dl Washington Post.

«Non stiamo parlando di 'forse questo consiglio funzionà. Tutto questo è pericoloso», dice. Sui social, in tempo reale prendono forma le reazioni attonite di medici da diverse parti del paese. «Ehm, sono un medico del pronto soccorso -scrive il dottor Sam Ghali - Non iniettatevi e non assumete nessun disinfettante nel tentativo di eliminare il Covid 19». La dottoressa Dara Kass, professore associato di medicina d'urgenza al Columbia Univeisity Medical Center, ha sentito il bisogno di avvisare utenti e cittadini: «Per favore non bevete disinfettante per eliminare il Covid19 dalla vostra saliva».

Negli Stati Uniti la Camera ha approvato lo stanziamento di 484 miliardi di dollari in aiuti per le piccole e medie imprese e per gli ospedali che fronteggiano la crisi causata dal coronavirus, ma anche per poter condurre un numero maggiore di test. Il contributo andrà a finanziare il Payckek Protection Program, il piano che la scorsa settimana ha esaurito i 350 miliardi stanziati in precedenza con gli stessi obiettivi. Avendo già ottenuto il via libera dal Senato, ora spetta al presidente Donald Trump firmare il provvedimento per renderlo esecutivo.



