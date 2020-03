Borrelli malato, «ha sintomi febbrili»: annullata la conferenza stampa delle 18

Angelo Borrelli è malato, «ha sintomi febbrili»: annullata la conferenza stampa delle 18. Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha accusato questa mattina sintomi febbrili mentre era in corso il comitato operativo. Secondo quanto si apprende, al commissario Borrelli è stato fatto un nuovo tampone per il coronavirus dopo quello negativo di qualche giorno fa e si attende l'esito dell'esame. Intanto, la conferenza stampa prevista per le 18 è stata annullata.

«Sintomi febbrili»

Borrelli, afferma una nota del Dipartimento della Protezione Civile, dopo aver accusato i sintomi febbrili ha lasciato immediatamente la sede del Dipartimento in via Vitorchiano. «A causa di questa lieve indisposizione - si legge ancora - a partire da oggi e fino a data da destinarsi la quotidiana conferenza stampa sull'emergenza coronavirus delle ore 18 è sospesa».

Il Dipartimento «continuerà a garantire la massima operatività e, anche per il tramite dell'Ufficio Stampa, a diffondere le informazioni disponibili sull'emergenza in atto». L'aggiornamento dei dati verrà fatto con un comunicato stampa che verrà diffuso alle 18.

Ultimo aggiornamento: 15:44

