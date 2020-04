Coronavirus, decreto di aprile: il governo studia un bonus per le famiglie con i figli. Inps: «Erogati 3,1 milioni di bonus da 600 euro»

L'ultima idea è un bonus per aiutare le famiglie con figli. È questa, secondo quanto si apprende, una delle misure allo studio per il prossimo decreto di aprile, con gli interventi anti coronavirus a sostegno dell'economia. Sul tema ci sarebbe già una proposta del ministero della Famiglia: la stessa Elena Bonetti ne ha parlato più volte, puntando su un assegno mensile sulla falsariga dell'attuale bonus bebè ma è possibile, dati i limiti di risorse, che si possa partire con un intervento una tantum.

L'Inps intanto ad oggi, ha erogato 3,1 milioni di indennità 600 euro previste dal decreto Cura Italia. Lo fa sapere lo stesso Istituto, spiegando che ulteriori 250.000 hanno l'Iban in via di correzione in corrispondenza con gli utenti e 500.000 sono in istruttoria. «Continua lo sforzo dei lavoratori dell'Istituto impegnati a sostenere il Paese in questa fase di emergenza», sottolinea l'Inps. Inoltre, precisa l'Inps, è stata rilasciata in procedura la possibilità di consultare la domanda e «a breve» sarà implementata con la possibilità di variare i dati inseriti all'atto della domanda stessa.

Ultimo aggiornamento: 18:18

