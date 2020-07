Coronavirus, tre morti e 218 casi positivi in più: 51 sono in Emilia Romagna, 48 in Veneto

In Italia altre tre persone nelle ultime 24 ore sono morte per conseguenze derivate dal coronavirus, un dato al minimo da febbraio, con il totale dei decessi che è arrivato a 35.045. Ieri il dato era di 14 vittime. I nuovi positivi sono invece 218. È quanto diramato dal ministero della Salute nel bollettino di oggi domenica 19 luglio. Dei tre decessi registrati oggi uno proviene dal Veneto, uno dal Lazio e uno dalla Basilicata. Nessun morto in Lombardia. In aumento di 72 unità il numero di persone attualmente positive

Con 35.525 tamponi (13mila in meno rispetto a ieri) sono 218 i casi positivi in più di cui 51 in Emilia Romagna, oggi la regione con l'aumento maggiore in Italia, 48 in Veneto, 33 in Lombardia, 23 in Liguria, 17 nel Lazio e 16 in Toscana. Sotto i dieci casi le restanti regioni italiane di cui quattro ferme a contagio zero.

Con 143 guariti o dimessi in più sono 12.440 le persone attualmente positive nel nostro Paese, in aumento di 72 unità. Sono 49 i malati in terapia intensiva, 1 in meno rispetto a ieri, e 743 i ricoverati con sintomi in altri reparti, 14 in meno.



IL BOLLETTINO DI OGGI

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 244.216 (218 in più rispetto a ieri), di cui 35.045 morti e 196.949 guariti o dimessi, 143 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 12.440 persone, ieri era di 12.368, un aumento di 72 unità.

Sono 49 i malati in terapia intensiva, 1 in meno rispetto a ieri. Di questi, 22 sono in Lombardia (dato invariato). I ricoverati con sintomi sono 743, 14 in meno, e le persone in isolamento domiciliare sono 11.648 (87 in più rispetto a ieri).

I tamponi effettuati fino ad oggi sono 6.238.049, di cui 35.525 nell'ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 3.740.447. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

