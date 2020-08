Coronavirus, 20 nuovi casi in Puglia. Sei i contagiati al rientro dalle vacanze o da fuori Puglia. Salgono a 389 gli attualmente positivi

Ultimo aggiornamento: 15:55

Salgono a quasi 400 i nuovi positivi nella regione Puglia che registra, nella giornata di oggi, altri nuovi 20 casi Covid. I numeri sono quelli del bollettino epidemiologico stilato sulle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro: sono stati registrati 2682 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 20 casi positivi. Di queste 4 in provincia di Bari ; 4 nella provincia BAT; 7 in provincia di Foggia; 3 in provincia di Lecce; 1 in provincia di Taranto ed 1 da fuori regione.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 276314 test.3991 sono i pazienti guariti.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4935 così suddivisi:1604 nella Provincia di Bari;398 nella Provincia di Bat;683 nella Provincia di Brindisi;1285 nella Provincia di Foggia;637 nella Provincia di Lecce;291 nella Provincia di Taranto;37 attribuiti a residenti fuori regione.I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.«Il Dipartimento di Prevenzione ha registrato nelle ultime 24 ore 4 nuovi casi di positività al virus - ha dichiarato il direttore generale della Asl di Bari Antonio Sanguedolce - Tra questi vi sono un cittadino rientrato da Malta , due contatti stretti di casi già individuati e tutti sottoposti a sorveglianza epidemiologica domiciliare, e un cittadino straniero, per il quale è stato necessario il ricovero nell’Ospedale “Miulli” di Acquaviva».«Sono 4 i casi registrati nella provincia Bat, 1 riguarda una persona proveniente dall’Albania, 2 casi sono di giovani rientrati da Malta, per un caso sono ancora in corso le indagini epidemiologiche. Il dipartimento di prevenzione è al lavoro per tracciare tutti i contatti stretti»; ha dichiarato il direttore generale della Bat Alessandro Delle Donne.Per Vito Piazzolla, direttore generale della Asl di Foggia, «nelle ultime 24 ore abbiamo registrato 7 casi positivi al Covid. 3 sono contatti stretti di un altro caso Covid, che erano già in isolamento. 2 sono stati individuati dall’attività di screening, gli ultimi 2 sono pazienti sintomatici. Per tutti sono state avviate le indagini epidemiologiche per circoscrivere la catena dei contatti».«Il caso registrato oggi a Taranto - dichiarail direttore generale della Asl Taranto Stefano Rossi - riguarda una persona rientrata dalle vacanze in Grecia , asintomatica, contattata dalla Asl dopo l’autosegnalazione e sottoposta a tampone. I contatti stretti sono già stati messi in isolamento».Per Rodolfo Rollo, direttore generale di Asl Lecce invece «il Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce ha registrato oggi 3 nuovi casi. Si tratta di una persona rientrata dalla Spagna, di una che ha avuto contatti con un caso positivo residente fuori regione e di un salentino rientrato da un viaggio fuori Puglia. Continuano incessanti le nostre attività di tracciamento per prevenire nuovi contagi».