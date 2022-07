Coppia di tifosi sorpresa dalla "Kiss Cam", lei si copre il volto

Partita: Junior de Barranquilla e Atlético Nacional. Quale occasione migliore per una coppia di tifosi colombiani di passare una bella serata insieme? A guardare la reazione della ragazza dopo essere stata inquadrata dalla "Kiss Cam" però non si direbbe. Non appena la tifosa si è accorta di essere finita sui maxi schermi del Roberto Meléndez Metropolitan Stadium si è immediatamente coperta il volto. Timidezza? Voglia di privacy? Tante le "speculazioni" nei commenti del video che è stato visto migliaia di volte e che è finito sulle time line di molti profili. La Kiss Cam, idea nata negli Stati Uniti che tende a coinvolgere i tifosi allo stadio invitati a al momento dell'inquadratura, si è rivelato spesso in un rischio. Non è la prima volta che le coppie inquadrate si mostrino sorprese e per niente contente dell'idea del cameraman.