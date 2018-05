Giuseppe Conte premier incaricato: «Confermo la collocazione europea. Io, avvocato degli italiani»

Giuseppe Conte ha accettato con riserva, come da prassi, l'incarico che gli ha affidato ufficialmente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'incontro tra i due è durato quasi due ore. Conte, il candidato designato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini, è arrivato al Quirinale da solo, in taxi, con un faldone sotto il braccio.



L'identikit di Giuseppe Conte in 15 parole

«Sono professore e avvocato, ho perorato cause di varie persone e ora difendo l'interesse degli italiani in tutte le sedi Ue e internazionali dialogando con le istituzioni Ue e con gli altri Paesi mi propongo di essere l' avvocato difensore del popolo italiano», ha aggiunto.

«Con il presidente della Repubblica abbiamo parlato della fase impegnativa e delicata e delle sfide che ci attendono e di cui sono consapevole così come sono consapevole di confermare la collocazione internazionale ed europea dell'Italia».

Lega e M5s

«Oggi comincia la terza Repubblica, ve l'avevo detto, l'avevo promesso», aveva ribadito in mattinata il leader del M5s Luigi Di Maio, commentando la convocazione avvenuta questa mattina. «Ovviamente il presidente decide ma se è stato convocato....», ha aggiunto. Soddisfazione anche in casa Lega: «Siamo pronti a partire», si legge in una nota del partito.



Salvini, arrivando anche lui al Quirinale, ha spiegato che «non ci sono meri esecutori. Giuseppe Conte dovrà essere indipendente, anche se ovviamente siamo davanti a una maggioranza politica. Noi rispondiamo ai cittadini italiani», ha detto Salvini, assicurando che il candidato premier avrà autonomia «piena» e non sarà condizionato da vincoli della Lega e dei 5Stelle.







LEGGI ANCHE:

Pd, Martina: «L'Italia non si merita questo incubo»

Salvini: premier non sarà mero esecutore

Mentre Matteo Salvini ha dichiarato che su Paolo Savona non ci sarebbero veti, l'Adnkronos, citando fonti parlamentari, fa sapere che per il dicastero dell'Economia sarebbe in pole position, secondo le indicazioni della Lega, il vice segretario Giancarlo Giorgetti.

Presidente social





Proprio mentre sale al Quirinale su Facebook spunta il nuovo profilo di Giuseppe Conte. Il presidente del consiglio designato da Lega e M5s approda solo oggi sulla piattaforma social, nonostante i numerosi "fake" con il suo nome che negli ultimi giorni hanno imperversato sul web. La sua bacheca Fb ha come immagine di copertina una bandiera italiana e una sua foto di tre quarti come profilo. La sua prima diretta Fb, ovviamente, trasmette le immagini dalla loggia del Quirinale dove le telecamere inquadrano la porta dalla quale dovrebbe uscire come presidente del consiglio incaricato.

Si va dunque completando di ora in ora la squadra di governo gialloverde. La salita al Colle di Giuseppe Conte, raccontano, avrebbe sbloccato con un effetto domino tutte le caselle ministeriali. Per l'Economia resta saldamente in sella il nome di Paolo Savona, rispetto al quale il Carroccio non vuole fare passi indietro. Mentre il ruolo del 'Gianni Letta padanò spetterà a Giancarlo Giorgetti, che dovrebbe ricoprire la carica di sottosegretario alla presidenza del Consiglio con deleghe di peso. Forse in tandem con il pentastellato Vito Crimi, a cui potrebbe andare la delega ai servizi segreti. Al Viminale siederà Matteo Salvini mentre per Luigi Di Maio si parla di Lavoro e resta aperta l'ipotesi di un 'super-dicasterò che accorpi lo Sviluppo economico Secondo gli ultimi boatos, alla Lega andrà il ministero della Salute, mentre le Infrastrutture -ieri al centro di un braccio di ferro tra i 5 Stelle e il Carroccio- resterebbero in quota M5S.

«Sta per nascere il governo del cambiamento. Esporrò alle Camere un programma basato sulle intese tra le forze politiche di maggioranza. Con Mattarella abbiamo parlato della fase impegnativa che stiamo vivendo e delle sfide che ci attendono». Queste le prime parole di Conte.Tra i temi di cui il governo dovrà occuparsi subito, Conte ha citato il «bilancio europeo, riforma diritto d'asilo e completamento dell'unione bancaria». Un incarico, ha assicurato Conte, che sarà svolto «con il massimo impegno e la massima responsabilità».Ora il presidente del Consiglio incaricato dovrà tornare al Colle per sciogliere la riserva e sottoporre al presidente della Repubblica le proposte sui ministri.Sono passate solo poche ore dal "caso" sul curriculum di Giuseppe Conte, che secondo fonti universitarie non sarebbe mai stato iscritto come studente negli atenei da lui citati. Prima è stato il New York Times a far sapere che il nome di Conte non risultava tra quelli che avevano frequentato la New York University, poi è stato il turno della Duquesne University di Pittsburgh e di quella di Malta, contattate dal Messaggero. Una bufera «basata sul nulla» secondo Luigi Di Maio, che ha ribadito la fiducia al candidato.Una tesi condivisa anche da, che sul suo blog ha parlato di «maligno gossip-check-up sul Professor Conte che imperversa, futile, a partire dal minuto esatto in cui si è fatto il suo nome. È il brulicame di microscopici colpi di coda, davvero un brutto spettacolo, inscenato senza alcuna regia preordinata. È la casta che decade, che si agita per puro istinto di sopravvivenza».LEGGI ANCHE: ​Conte, dopo New York anche le università di Malta e Pittsburgh: «Non ha mai studiato o insegnato ufficialmente qui»