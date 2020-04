Conte, Mattarella, De Luca: i protagonisti della quarantena diventano giocattoli virtuali

C'è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che - visto il suo successo tra le italiane e il fiorire di gruppi social che inneggiano al suo fascino - è stato trasformato in un orsetto del cuore. Tra gli accessori del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, c'è un pettine, di cui ha disperato bisogno visto che - in quello che doveva essere un fuorionda mandato in Tv per errore - si lamentava di non poter andare dal parrucchiere. E poi ci sono gli eroi dell'emergenza Covid, i medici, ma anche i protagonisti di party social come Jo Squillo.

L'idea di un'agenzia di comunicazione salentina - Temo creative studio dei cugini Carlo ed Enrico Piscopello, di Alliste - è quella di portare un po' di leggerezza nella quarantena dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19. E lo hanno fatto trasformando i protagonisti dell'ultimo mese e mezzo in altrettanti "action figure": personaggi con accessori e superpoteri tutti da sorridere. Rigorosamente in "Quarantena edition", disponibile solo fino al 3 maggio. Ovviamente, di reale al momento c'è solo la grafica, anche se sin da quando questi personaggi sono comparsi sui social, l'agenzia è stata subissata di richieste da parte di chi voleva acquistare uno o più modellini. Compresi gli stessi protagonisti del gioco - il conduttore televisivo Alessandro Cattelan, Linus e Jo Squillo, tra gli altri - che non hanno esitato a rilanciare l'idea sui propri canali social. Per questo, non si esclude che l'idea venga acquistata e che qualche azienda decida di produrre realmente questi simpatici action figure. Intanto, però, il divertimento sta nel guardare con attenzione tutti i gadget, accessori e superpoteri di cui i pupazzetti virtuali sono dotati, che rimandano ad altrettante gesta eroice compiute durante la quarantena.

Alla più alta carica dello Stato, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sono attribuiti i superpoteri della calma olimpica e della gentilezza. I suoi accessori? Tra gli altri il pettine di Giovanni, a ricordare quel fuorionda in cui l'assistente invitava Mattarella sistemarsi il ciuffo un po' ribelle. Al governatore della Campania, Vincenzo De Luca, "a real campano hero", non può mancare il lanciafiamme - quello di cui il presidente della Regione voleva dotare i carabinieri affinché ponessero una drastica fine alle feste di laurea con relativi assembramenti - e la mascherina da Bugs Bunny: come dimenticare la diretta Facebook in cui De Luca ha paragonato le mascherine non a norma ricevute dalla Regione a quella del famoso coniglietto dei cartoon?

Ogni personaggio è una scoperta e una risata: quello del presidente del Consiglio Giuseppe Conte gioca con il successo di "Peppino" tra il pubblico femminile e il fiorire di gruppi Facebook come "Le bimbe di Giuseppe Conte" o il profilo meme Giuseppi Conte. Così, il presidente è trasformato in un orsetto del cuore con accessori il decreto amorevole e l'alfabeto colorato con cui scrivere (e convincersi) che "andrà tutto bene". Superpoteri? Manco a dirlo: il decreto amorevole e la sensualità coccolosa. Mancano le fossette, ma magari arriveranno in una edizione 2.0. A rappresentare degnamente il Salento c'è Giuliano Sangiorgi con l'immancabile felpa dello Squat Party, misteriosa festa che si tiene nelle campagne salentine, in data e luoghi sempre diversi e segreti, a cui il leader dei Negramaro non di rado prende parte. L'Action figure di Sangiorgi include: la "Stella", cioè la sua bimba; il mestolo con cui ama cucinare, ancora di più ora che si deve stare per forza in casa; la frisella a indicare l'attaccamento alle tradizioni salentine e, tra i superpoteri "il sole, il mare, il vento". Poteva non essere così?

I Ferragnez - Fedez e Chiara Ferragni, promotori di una raccolta fondi per la sanità lombarda - compaiono in coppia: tra gli accessori ci sono un cucciolo di Leone (il figlio già star dei social) e i tattoo trasferelli per Fedez. Nella raccolta ci sono ancora: Jo Squillo, che con i suoi party virtuali ha animato i pomeriggi di quarantena; Maccio Capatonda: chi non ha visto almeno uno dei suoi "Tg casa quarantena"?. Ci sono anche Linus e Alessandro Cattelan, oltre a Bugo il cui pupazzetto, però, è scomparso: proprio come il cantante dal palco di Sanremo dopo il tiro mancino giocatogli da Morgan. Ultimo action figure quello di un medico, vero eroe dei giorni strani che stiamo vivendo.

