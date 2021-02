Congo, morti l'ambasciatore italiano Attanasio e un giovane carabiniere laziale: attacco a convoglio Onu

L'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio è morto in un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite nel Congo orientale, ha detto un portavoce del Parco nazionale di Virunga. Il portavoce ha detto anche che l'attacco faceva parte di un tentativo di rapire il personale delle Nazioni Unite. Durante l'assalto è stato ucciso anche il carabiniere Vittorio Iacovacci di 30 anni che era in Africa da pochi mesi, e l'autista congolese. Ferito il capo delegazione Ue.

Gravissimo attacco in #Congo ai danni di un convoglio delle Nazioni Unite nel quale viaggiava l’Ambasciatore italiano Luca Attanasio, rimasto ucciso insieme ad un carabiniere della scorta. Esprimo, a nome di tutta @ItaliaViva, un sentito cordoglio ai loro familiari e colleghi. pic.twitter.com/m1ZFN70NUd — Ettore Rosato (@Ettore_Rosato) February 22, 2021

La conferma arriva anche dalla Farnesina che esprime profondo dolore per quanto accaduto.

L'ambasciatore è stato colpito «all'addome» ed è stato trasportato all'ospedale di Goma «in condizioni critiche». Lì è deceduto. La vettura faceva padre di un convoglio della Monusco che comprendeva anche il Capo Delegazione Ue.

BREAKING: Italian ambassador to DR Congo dies in attack on UN convoy

https://t.co/Rlaqzj0vTK — The Guardian (@guardian) February 22, 2021

Secondo le prime ricostuzioni fornite anche dai testimoni, l'ambasciatore si stava recando nel territorio di Rutshuru. Ed è lungo il percorso che il convoglio, composto da due auto, è stato attaccato da un gruppo armato di 6 aggressori, che hanno cominciato a sparare in aria per farli fermare. Poi hanno diretto i colpi verso l'autista congolese che è stato il primo a rimanere ucciso. E successivamente hanno trascinato il resto del convoglio che era composto da due auto, nella foresta. L'idea è che volessero rapirli e che si sia trattato di criminalità locale.

A poche centinaia di metri si trovava una pattuglia dell'Istituto congolese per la conservazione della natura e una vicina unità dell'esercito congolese che è intervenuta non appena ha sentito gli spari. E mentre la pattuglia dell'Istituto congolese ha rispoto al fuoco, gli aggressori hanno ucciso l'ambasciatore e il carabiniere di scorta. E' successo tutto molto rapidamente. Ora sono in corso le indagini e uno dei sopravvissuti, ascoltato dalle autorità locali ha confermato che gli assalitori parlavano tra di loro in kinyarwanda e hanno parlato con gli ostaggi in swahili. La missione era composta dai delegati del Programma alimentare mondiale (World food programme, Pam-Wfp)

Chi è il carabiniere morto

Si chiamava Vittorio Iacovacci il carabiniere ucciso nell'attentato in Congo dove ha perso la vita anche l'ambasciatore italiano. Iacovacci aveva 30 anni. Iacovacci è originario di Sonnino, in provincia di Latina. Era effettivo al 13/mo Reggimento Carabinieri "Friuli Venezia Giulia" con sede a Gorizia. Aveva prestato servizio anche alla Folgore. Iacovacci è originario di Sonnino, in provincia di Latina. Era effettivo al 13/mo Reggimento Carabinieri 'Friuli Venezia Giulià con sede a Gorizia. Aveva prestato servizio anche alla Folgore.

Le reazioni

«Ho appreso con sgomento e immenso dolore della morte oggi del nostro Ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo e di un militare dei Carabinieri. Due servitori dello Stato che ci sono stati strappati con violenza nell'adempimento del loro dovere. Non sono ancora note le circostanze di questo brutale attacco e nessuno sforzo verrà risparmiato per fare luce su quanto accaduto. Oggi lo Stato piange la perdita di due suoi figli esemplari e si stringe attorno alle famiglie, ai loro amici e colleghi alla Farnesina e nei Carabinieri». Lo afferma Luigi Di Maio.

Il mio cordoglio e la vicinanza alle famiglie dell’Ambascitore, Luca Attanasio, e del nostro Carabiniere che hanno perso la vita in un attacco in Congo. Un pensiero al corpo diplomatico, ai militari e a tutto il personale che ogni giorno serve il Paese nelle missioni all’estero — Andrea Orlando (@AndreaOrlandosp) February 22, 2021

#RDC🇨🇩: Un convoi du Programme alimentaire mondial #PAM est tombé dans une embuscade des hommes armés, à 15 Km au nord de #Goma (Nord - Kivu) ce matin, selon plusieurs sources sécuritaires. L’ambassadeur d’Itaie Luca Attanasio qui faisait partie du convoi, a été blessé. — Pascal Mulegwa (@pascal_mulegwa) February 22, 2021

