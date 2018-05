Non chiamatele pantofole: le scarpe del momento sono le Mules

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono le scarpe perfette per la mezza stagione: un po’ aperte, un po’ chiuse. Sicuramente sono scarpe comodissime e versatili. Parliamo delle Mule shoes, o slip on.Debuttarono nel 2015 sulla passerella di Gucci, e sono tornate di moda grazie a brand come Maryam Nassir Zadeh, Mari Guidicelli, Rafa e LOQ, che le hanno inserite nelle nuove collezioni.Facili da indossare, con un tacco più o meno sottile adatto sia per il giorno che per la sera, sono delle scarpe estremamente versatili. La silhouette classica e senza tempo si può trovare rivisitata in stampe floreali o monocromatiche, con tacco a rocchetto o dalle forme più creative, con punta o open toe.Abbinarle è semplicissimo: possono arricchire un semplice look jeans e t-shirt, o completare un look romantico con una gonna midi. Ne è una grande fan la top model Gigi Hadid che, oltre ad essere stata paparazzata più volte con questa scarpa indosso, ne ha addirittura realizzato una. In collaborazione con Stuart Weitzman, le mule EYELOVE in edizione limitata sono foderate in shearling e hanno il tacco metallizzato e sono disponibili in due tonalità di pelle scamosciata. Particolarità del modello è l’amuleto in pelle contro il malocchio applicato sulla scarpa destra che “protegge coloro che lo indossano contro le energie negative. Attraente da guardare, suscita emozioni di benessere e bellezza”. La realizzazione della scarpe in edizione limitata supporto anche l’organizzazione benefica Pencils of Promise, che si dedica alla costruzione di scuole per consentire a tutti i bambini del mondo di accedere a un’istruzione di qualità.La scarpa a “ciabatta” ha conquistato moltissime celebrities, da Selena Gomez fino a Vanessa Hudgens, per non parlare delle influencers. Una tra tutte, Chiara Ferragni, che per la sua linea di scarpe ha spesso e volentieri scelto proprio questo modello, reinterpretandolo in velluto, in glitter, con il fiocco di Minnie per la collaborazione Disney e con il pelo.