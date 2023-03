Caffè doppio e bottiglia d'acqua a 20 euro in un bar. «Ma siamo a Capri?». Il titolare: «Se non puoi permettertelo vai altrove»

Como o Capri? A vedere lo scontrino emesso si direbbe la seconda. L'episodio è avvenuto in un locale vista lago a Como dove una turista ha fotografato il suo scontrino che recita: un caffè doppio, 10 euro, e un'acqua da 75 centilitri (naturale), 10 euro. Totale: 20 euro. L'episodio è avvenuto lunedì 27 marzo, con polemiche annesse.



In Italia il caffè non ha lo stesso prezzo in tutti i bar della penisola: a Venezia un caffè può costare anche 24 euro mentre a Napoli costa circa 1 euro (compreso di bicchiere d'acqua). Per pagare un prezzo più alto basta spostarsi da Partenope a Capri.

Buona norma sarebbe quella di esporre i prezzi fuori l'attività di ristoro. In questo modo, si eviterebbe casi come quello capitata a una turista, che ha fotograto lo scontrino. Un caffè doppio e un'acqua da 75 centilitri sono costati 20 euro. «Ma siamo a Como o a Capri?», ha commentato mostrando incredula il conto datato lunedì 27 marzo.

«Il mio bar non può essere accessibile a tutti», aveva affermato il proprietario di un bar di piazza Cavour, a Como rispondendo alla contestazione mossa da un cliente che aveva pagato un caffè 3 euro e 50. «Chi non se lo può permettere può andare da un'altra parte, non è arroganza, è una cosa legata alla prestazione che stiamo vendendo».